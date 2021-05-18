Dünyadaki plastik atık kirliliğinin yarısından fazlasından 20 dev şirket sorumlu

ŞİRKETLERİN İKİ YÜZLÜ DAVRANIŞINI GÖSTERİYOR

Analiz, ayrıca dünya çapında neredeyse tüm tek kullanımlık plastik atıkları üreten az sayıdaki petrokimya şirketi ve onların mali destekçilerine benzeri görülmemiş bir bakış sağlıyor. Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, “Çığır açan bu analiz, fosil yakıt şirketlerinin ana pazarlarından ikisini (ulaşım ve elektrik üretimi) karbondan arındırırken plastik üretimine geçmeye nasıl koştuklarını ortaya çıkardı. Plastiğin çoğu petrol ve gazdan, özellikle de kırılmış gazdan, yapıldığı için plastik üretimi ve tüketimi iklim krizinin önemli bir faktörü haline geliyor" ifadelerini kullandı.