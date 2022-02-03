Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı

Dünyanın önemli ekonomi dergilerinden Fortune, en beğenilen şirketleri açıkladı. Listenin ilk sırasında dünyanın en değerli şirketi Apple yer alırken, onaylanan ilk corona virüs aşısını BioNTech ile birlikte geliştiren ilaç şirketi Pfizer, 236 sıra yükselerek dördüncü sıraya yükseldi. İşte dünyanın en beğenilen 50 şirketi..

Haberler - ntv.com.tr 03.02.2022 - 12:21 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 12:27

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 1

50. MCDONALD'S

Yemek hizmetleri

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 2

49. PAYPAL HOLDINGS 

Tüketici kredi kartı ve ilgili hizmetler

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 3

48. VISA

Tüketici Kredi kartı ve ilgili hizmetler 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 4

47. CHARLES SCHWAB

Menkul kıymetler ve varlık yönetimi 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 5

46. IBM 

Teknoloji hizmetleri 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 6

45. NESTLE

Gıda ürünleri

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 7

44. LOWE’S

Perakende

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 8

43. ADOBE

Bilgisayar yazılımı 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 9

42. PUBLIX

Süper market 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 10

41. MERCK 

İlaç

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 11

40. PEPSICO

Tüketici gıda ürünleri 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 12

39. BANK OF AMERİCA

Bankacılık 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 13

38. NVIDIA

Yarı iletkenler

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 14

37. DANAHER

Medikal ürünler ve ekipmanları

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 15

36. UNILEVER

Sabun ve kozmetik ürünleri

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 16

35. BMW

Otomotiv 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 17

34. TOYOTA

Otomotiv

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 18

33. ACCENTURE

Bilgi teknolojisi hizmetleri

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 19

32. SINGAPUR AIRLINES

Havayolları 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 20

31. UPS

Teslimat

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 21

30. NORDSTROM

Toptan ve perakende satış

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 22

29. 3M

Kimyasal sanayi 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 23

28. SOUTHWEST AIRLINES

Havayolları

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 24

27. CVS HEALTH

Eczacılık

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 25

26. COCA-COLA

İçecek 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 26

25. USAA 

Sigortacılık

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 27

24. HOME DEPOT

Toptan ve perakende satış 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 28

23. PROCTER & GAMBLE

Kozmetik 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 29

22. MARRİOTT INTERNATİONAL

Otel zinciri

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 30

21. GOLDMAN SACHS

Bankacılık 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 31

20. BLACKROCK 

Menkul kıymetler ve varlık yönetimi

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 32

19. TARGET 

Toptan ve perakende satış 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 33

18. DELTA AIRLINES 

Havayolları 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 34

17. JOHNSON & JOHNSON 

İlaç 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 35

16. FEDEX 

Teslimat 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 36

15. WALMART 

Toptan ve perakende satış 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 37

14. SALESFORCE

Yazılım 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 38

13. AMERICAN EXPRESS

Tüketici kredi kartı ve ilgili hizmetler 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 39

12. NIKE 

Giyim

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 40

11. COSTCO

Toptan satış 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 41

10. JP MORGAN

Bankacılık

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 42

9. NETFLIX

Eğlence 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 43

8. STARBUCKS

Yemek Hizmetleri 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 44

7. ALPHABET

İnternet hizmetleri ve perakendecilik

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 45

6. BERKSHIRE HATHAWAY

Sigortacılık

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 46

5. WALT DISNEY

Eğlence 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 47

4. PFIZER

İlaç 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 48

3. MICROSOFT

Yazılım 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 49

2. AMAZON

İnternet hizmetleri ve perakendecilik 

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı - 50

1. APPLE

Teknoloji 

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