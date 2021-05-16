Dünyanın en işlek havalimanın yöneticisi: Aşı pasaportu olmadan uluslararası uçuşların yeniden başlaması mümkün değil

PERSONEL SAYISI 6 BİN AZALDI

Bununla birlikte, Krizin üstesinden gelmek için havalimanı, tüm terminalleri ve yolcu salonlarını kapatarak maliyetleri düşürdü, bu da Dubai hükümetinden bir kurtarma planının olmadığı anlamına geliyor.

Griffiths, "Tüm maliyetlerimizi iş hacmimizin yaklaşık yüzde 20'si ile karşılayabileceğimiz bir konuma gelebildik, şu anda bulunduğumuz yer burası. 8 bin 500 olan personel sayısını 2 bin 500’e düşürdük. Birçok insan için çok acı oldu. Ama şimdi iyileşmek için iyi bir konumdayız" dedi.