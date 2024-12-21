Dünyanın en pahalı kahvesi oymuş: Kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor
Endonezya'nın büyüleyici Bali adası, gizemli bir kahve deneyimiyle kulaktan kulağa yayılan bir efsaneye ev sahipliği yapıyor. "Kopi Luwak" ya da diğer adıyla "Luwak kahvesi," yalnızca sıradan bir içecek değil, doğanın sırlarını taşıyan bir iksir gibi... Bu eşsiz kahve, Misk kedisinin midesindeki gizemli bir fermantasyon sürecinden geçerek ruhunu kazanıyor. Her bir çekirdeğin arkasında doğanın ve zamanın el ele verdiği bir hikâye saklı. Kilosu bin dolara kadar çıkan bu kahve, hem lüksün hem de bilinmeyenin tadını merak edenler için adeta bir hazine.
LUWAK KAHVESİ NASIL ÜRETİLİYOR?
Misk kedisi, arabica veya robusta türü kahve meyvelerini yedikten sonra çekirdekler midesinde fermantasyona uğruyor ve dışkı yoluyla atılıyor.