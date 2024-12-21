Dünyanın en pahalı kahvesi oymuş: Kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Endonezya'nın büyüleyici Bali adası, gizemli bir kahve deneyimiyle kulaktan kulağa yayılan bir efsaneye ev sahipliği yapıyor. "Kopi Luwak" ya da diğer adıyla "Luwak kahvesi," yalnızca sıradan bir içecek değil, doğanın sırlarını taşıyan bir iksir gibi... Bu eşsiz kahve, Misk kedisinin midesindeki gizemli bir fermantasyon sürecinden geçerek ruhunu kazanıyor. Her bir çekirdeğin arkasında doğanın ve zamanın el ele verdiği bir hikâye saklı. Kilosu bin dolara kadar çıkan bu kahve, hem lüksün hem de bilinmeyenin tadını merak edenler için adeta bir hazine.

Dünyanın en pahalı kahvesi oymuş: Kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor - 1

LUWAK KAHVESİ NASIL ÜRETİLİYOR?

Misk kedisi, arabica veya robusta türü kahve meyvelerini yedikten sonra çekirdekler midesinde fermantasyona uğruyor ve dışkı yoluyla atılıyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Dünyanın en pahalı kahvesi oymuş: Kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor - 2

Bu çekirdekler, detaylı bir temizlik ve işleme sürecinin ardından kavrularak eşsiz bir lezzet sunuyor

Dünyanın en pahalı kahvesi oymuş: Kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor - 3

Bali'nin Ubud bölgesindeki bir kahve çiftliğinde çalışan Ni Ketut Budiani, Luwak kahvesinin hazırlanmasının zahmetli ancak özel bir süreç olduğunu belirtiyor.

Dünyanın en pahalı kahvesi oymuş: Kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor - 4

Kahve çekirdeklerinin temizlenmesi, kurutulması ve kavrulması bir haftayı bulabiliyor. Budiani, açık havada kurutulan çekirdeklerin daha yoğun bir aroma sunduğunu ifade ediyor.

Dünyanın en pahalı kahvesi oymuş: Kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor - 5

LEZZETİ HAVAYLA BAĞLANTILI

Bali'nin Ubud bölgesindeki yerel bir kahve çiftliğinde görevli Ni Ketut Budiani, bu sıra dışı kahvenin uzun bir süreçten geçerek hazırlandığını belirtti.

Dünyanın en pahalı kahvesi oymuş: Kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor - 6

Kahve işleme sürecinin genellikle bir hafta sürdüğünü aktaran Budiani, güzel bir kahve elde edebilmenin sırrının havanın yağışlı olup olmamasına bağlı olduğunu anlattı.

Dünyanın en pahalı kahvesi oymuş: Kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor - 7

Açık gökyüzünde kahvenin aromasının daha güzel olacağını belirten Budiani, "Hava izin vermezse ve sonra içeride kurutursak, o zaman kahvenin tadı farklı olur." dedi.

Dünyanın en pahalı kahvesi oymuş: Kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor - 8

SABAHA KADAR MİDESİNDE BEKLİYOR

Luwak'ın "özel bir kahve" olduğuna dikkati çeken Budiani, bu sıra dışı hayvanın, ağaçlardan toplanan kahve meyvesini gece yediğini ve sabaha kadar midesinde beklediğini söyledi.

Budiani, kahve çekirdeğinin Misk kedisinin dışkısından ayrıştırıldığı süreci de anlattı.

Dünyanın en pahalı kahvesi oymuş: Kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor - 9

Kahve çekirdeklerinin hayvanın midesinden çıktıktan sonra sıcak su ile yıkandığını, daha sonra bir süre kaynatıldığını aktaran Budiani, haşlanan kahve çekirdeklerinin de tercihen güneşte kurumaya bırakıldığını ve daha sonra kabuğunun soyulduğunu söyledi.

Dünyanın en pahalı kahvesi oymuş: Kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor - 10

Budiani, tekrar sıcak suyla temizlenen çekirdeğin, kavrulup havanda dövülerek paketlendiğini belirtti. Luwak kahvesinin kavrulma şeklinin de müşterilerin isteğine göre değiştiğini anlatan Budiani, en az 2 kilogram kahve çekirdeği için öğütme işleminin yaklaşık 1 saat kadar sürdüğünü anlattı.

Dünyanın en pahalı kahvesi oymuş: Kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor - 11

TURİSTLERDEN BÜYÜK İLGİ

Fincan başına yaklaşık 3,5 dolara sunulan Luwak kahvesi, turistlerden yoğun ilgi görüyor. İlk kez deneyenlerin kahvenin lezzetini övdüğünü belirten Budiani, çiftlikte ziyaretçilere farklı çay ve kahve seçenekleri de sunulduğunu söyledi.

Tropikal mangosteen meyvesi, rosella ve kırmızı zencefilden yapılan çaylar da kahve çiftliğinde sunulan egzotik içecekler arasında yer alıyor.

Egzotik içecekleriyle öne çıkan Bali, kahve tutkunları ve keşfetmek isteyen ziyaretçiler için benzersiz bir durak olmaya devam ediyor.

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