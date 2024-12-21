Dünyanın en pahalı kahvesi oymuş: Kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

TURİSTLERDEN BÜYÜK İLGİ

Fincan başına yaklaşık 3,5 dolara sunulan Luwak kahvesi, turistlerden yoğun ilgi görüyor. İlk kez deneyenlerin kahvenin lezzetini övdüğünü belirten Budiani, çiftlikte ziyaretçilere farklı çay ve kahve seçenekleri de sunulduğunu söyledi.



Tropikal mangosteen meyvesi, rosella ve kırmızı zencefilden yapılan çaylar da kahve çiftliğinde sunulan egzotik içecekler arasında yer alıyor.



Egzotik içecekleriyle öne çıkan Bali, kahve tutkunları ve keşfetmek isteyen ziyaretçiler için benzersiz bir durak olmaya devam ediyor.