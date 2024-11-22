Dünyanın en pahalı mantar türü Samsun'da yetişiyor! Doğada çok az bulunan mucize besinin faydaları saymakla bitmiyor

Dünyada birçok ülkenin sofrasında yer alan ve özellikle İtalyan mutfağının vazgeçilmezi olan trüf mantarı en pahalı mantardan biri olarak biliniyor.

Samsun'daki Orman Fidan Müdürlüğü ise bu değerli mantarın doğada daha çok var olmasını sağlamak, üretimini teşvik amacıyla 2020 yılından bugüne kadar trüf mantarı fidanı üretiyor.