Dünyanın en zengin aileleri belli oldu. ABD'de Demokratlar'ın, zenginlerin vergilendirilmesi çalışmalarına ilişkin hazırlıkları sürerken Bloomberg'in araştırması dünyanın en zengin 25 ailesinin 1.5 trilyon dolar civarında bir servete sahip olduğu ortaya çıktı. Bloomberg'in yaptığı sıralamaya birinci nesil ve tek bir kişi tarafından kontrol edilen servetler ile zenginlik kaynağı çok dağınık veya değer biçilemeyecek kadar belirsiz olan aileler hariç tutuldu.

İşte Eylül 2021 itibarıyla dünyanın en zengin aileleri...