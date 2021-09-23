Dünyanın en zengin aileleri belli oldu

Bloomberg haber ajansı, 2021'de dünyanın en zengin 25 ailesini açıkladı. Haberde, söz konusu ailelerin, Covid-19 salgınından ciddi anlamda etkilenmediği, aksine servetlerini koruduları belirtildi.

ntv.com.tr - Reuters 23.09.2021 - 12:17

Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 1

Dünyanın en zengin aileleri belli oldu. ABD'de Demokratlar'ın, zenginlerin vergilendirilmesi çalışmalarına ilişkin hazırlıkları sürerken Bloomberg'in araştırması dünyanın en zengin 25 ailesinin 1.5 trilyon dolar civarında bir servete sahip olduğu ortaya çıktı. Bloomberg'in yaptığı sıralamaya birinci nesil ve tek bir kişi tarafından kontrol edilen servetler ile zenginlik kaynağı çok dağınık veya değer biçilemeyecek kadar belirsiz olan aileler hariç tutuldu.

İşte Eylül 2021 itibarıyla dünyanın en zengin aileleri...

Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 2

25. JOHNSON AİLESİ - ABD Wisconsin

Serveti: 33.8 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 3

24. FERRERO AİLESİ - İTALYA

Serveti: 34.5 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 4

23. PRİTZKER AİLESİ -ABD

Serveti: 35.3 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 5

22. KWOK AİLESİ -HONG KONG

Serveti: 35.6 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 6

21. RAUSING AİLESİ - İNGİLTERE

Serveti: 35.9 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 7

20. COX AİLESİ -ABD

Serveti: 38.6 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 8

19. VAN DAMME, DE SPOELBERCH,&DE MEVİUS AİLESİ - BELÇİKA

Serveti: 40.2 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 9

18. NEWHOUSE AİLESİ -ABD

Serveti: 41.6 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 10

17. DASSAULT AİLESİ - FRANSA

Serveti: 41.9 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 11

16. QUANDT AİLESİ - ALMANYA

Serveti: 42.3 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 12

15. MULLIEZ AİLESİ -FRANSA

Serveti: 45.9 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 13

14. HOFFMAN-OERİ AİLESİ - İSVİÇRE

Serveti: 47.3 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 14

13. LAUDER AİLESİ - ABD

Serveti: 49.3 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 15

12. ALBRECHT AİLESİ - ALMANYA

Serveti: 51 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 16

11. CARGİLL-MACMİLLAN AİLESİ -ABD

Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 17

10. BOEHRİNGER&VON BAUMBACH AİLESİ - ALMANYA

Serveti: 59.2 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 18

9. THOMSON AİLESİ - KANADA

Serveti: 61.1 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 19

8. JOHNSON AİLESİ - ABD Boston

Serveti: 61.2 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 20

7. WERTHEIMER AİLESİ - FRANSA

Serveti: 61.8 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 21

6. AMBANİ AİLESİ - HİNDİSTAN

Serveti: 93.7 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 22

5. AL SUUD YA DA SUUD AİLESİ - SUUDİ ARABİSTAN

Serveti: 100 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 23

4. HERMES AİLESİ- FRANSA

Serveti: 111.6 milyar dolar
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 24

3. KOCH AİLESİ- ABD 

Serveti: 124.4 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 25

2. MARS AİLESİ - ABD

Serveti: 141.9 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileleri belli oldu - 26

1. WALTON AİLESİ - ABD

Serveti: 238.2 milyar dolar

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER