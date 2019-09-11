Dünyanın en zenginleri açıklandı (Lider değişmedi)
ntv.com.tr
Bloomberg Billionaires Index, 10 Eylül 2019 itibariyle dünyanın en zenginlerini açıkladı. En yüksek servete sahip isim, yıllık gelirindeki düşüşe rağmen, değişmedi.
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1
İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ:
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2
15: ALICE WALTONToplam geliri: 51.4 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Perakende
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3
14: JIM WALTONToplam geliri: 52.8 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Perakende
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4
13: ROB WALTONToplam geliri: 52.8 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Perakende
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5
12: CARLOS SLİMToplam geliri: 52.8 milyar dolar
Ülke: Meksika
Sektör: Çeşitli
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6
11: FRANCOISE BETTENCOURT MEYERSToplam geliri: 54.8 milyar dolar
Ülke: Fransa
Sektör: Alıcı
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7
10: SERGEY BRİNToplam geliri: 56.9 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Teknoloji
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8
9: LARRY PAGEToplam geliri: 58.5 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Teknoloji
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9
8: CHARLES KOCHToplam gelir: 58.9 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Endüstri
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10
7: LARRY ELLISONToplam gelir: 59.7 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Teknoloji
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11
6: AMANCIO ORTEGAToplam gelir: 68 milyar dolar
Ülke: İspanya
Sektör: Perakende
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12
5: MARK ZUCKERBERGToplam gelir: 72.3 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Teknoloji
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13
4: WARREN BUFFETToplam gelir: 82 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Çeşitli
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14
3: BERNARD ARNAULTToplam gelir: 98.2 milyar dolar
Ülke: Fransa
Sektör: Alıcı
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15
2: BILL GATESToplam gelir: 107 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Teknoloji
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16
1: JEFF BOZESToplam gelir: 113 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Teknoloji