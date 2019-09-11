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Dünyanın en zenginleri açıklandı (Lider değişmedi)

ntv.com.tr

Bloomberg Billionaires Index, 10 Eylül 2019 itibariyle dünyanın en zenginlerini açıkladı. En yüksek servete sahip isim, yıllık gelirindeki düşüşe rağmen, değişmedi.

  • 1

    İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ:

    İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ:
  • 2

    15: ALICE WALTON

    15: ALICE WALTON
    Toplam geliri: 51.4 milyar dolar

    Ülke: ABD

    Sektör: Perakende
  • 3

    14: JIM WALTON

    14: JIM WALTON
    Toplam geliri: 52.8 milyar dolar

    Ülke: ABD

    Sektör: Perakende
  • 4

    13: ROB WALTON

    13: ROB WALTON
    Toplam geliri: 52.8 milyar dolar

    Ülke: ABD

    Sektör: Perakende
  • 5

    12: CARLOS SLİM

    12: CARLOS SLİM
    Toplam geliri: 52.8 milyar dolar

    Ülke: Meksika

    Sektör: Çeşitli
  • 6

    11: FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS

    11: FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS
    Toplam geliri: 54.8 milyar dolar

    Ülke: Fransa

    Sektör: Alıcı
  • 7

    10: SERGEY BRİN

    10: SERGEY BRİN
    Toplam geliri: 56.9 milyar dolar

    Ülke: ABD

    Sektör: Teknoloji
  • 8

    9: LARRY PAGE

    9: LARRY PAGE
    Toplam geliri: 58.5 milyar dolar

    Ülke: ABD

    Sektör: Teknoloji
  • 9

    8: CHARLES KOCH

    8: CHARLES KOCH
    Toplam gelir: 58.9 milyar dolar

    Ülke: ABD

    Sektör: Endüstri
  • 10

    7: LARRY ELLISON

    7: LARRY ELLISON
    Toplam gelir: 59.7 milyar dolar

    Ülke: ABD

    Sektör: Teknoloji
  • 11

    6: AMANCIO ORTEGA

    6: AMANCIO ORTEGA
    Toplam gelir: 68 milyar dolar

    Ülke: İspanya

    Sektör: Perakende
  • 12

    5: MARK ZUCKERBERG

    5: MARK ZUCKERBERG
    Toplam gelir: 72.3 milyar dolar

    Ülke: ABD

    Sektör: Teknoloji
  • 13

    4: WARREN BUFFET

    4: WARREN BUFFET
    Toplam gelir: 82 milyar dolar

    Ülke: ABD

    Sektör: Çeşitli
  • 14

    3: BERNARD ARNAULT

    3: BERNARD ARNAULT
    Toplam gelir: 98.2 milyar dolar

    Ülke: Fransa

    Sektör: Alıcı
  • 15

    2: BILL GATES

    2: BILL GATES
    Toplam gelir: 107 milyar dolar

    Ülke: ABD

    Sektör: Teknoloji
  • 16

    1: JEFF BOZES

    1: JEFF BOZES
    Toplam gelir: 113 milyar dolar

    Ülke: ABD

    Sektör: Teknoloji
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