Dünyanın en zenginleri listesinde milyar dolarlık yarış: Bernard Arnault birkaç saat birinci oldu, Bezos koltuğu geri altı

Dünyanın en zenginleri listesinin üst sıraları neredeyse her saat el değiştirirken, salgın sırasında satışlarını son sürat sürdüren Fransız moda devi Bernard Arnault, geçtiğimiz saatlerde şirket hisselerinin yüzde 0,4 değer kazanmasıyla Amazon CEO’su Jeff Bezos’u 300 milyon dolar geçerek ilk sıraya yükseldi. New York borsasında 13.30 sıralarında yatırımcılar Amazon hisselerine ilgi göstererek yüzde 1 artırırken Jeff Bezos, servetini 188,2 milyar dolara çıkararak birincilik koltuğunu geri aldı. Dünyanın en zenginleri listesindeki zirve yarışında ilk iki sıradaki Bernard Arnault ve Jeff Bezos birkaç saat içerisinde servetlerini 4,1 milyar dolar artırdı.

ntv.com.tr 25.05.2021 - 10:49 | Son Güncelleme : 25.05.2021 - 11:11

Dünyanın en zenginleri listesinde milyar dolarlık yarış: Bernard Arnault birkaç saat birinci oldu, Bezos koltuğu geri altı - 1

Geçtiğimiz hafta Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın şirket hisselerinin düşmesiyle 3’üncü sıraya gerilemesinin ardından geçtiğimiz gün de Fransız ‘moda kralı’ Bernard Arnault, geçtiğimiz gün birkaç saatliğine de olsa dünyanın en zengin kişisi unvanını aldı.

Louis Vuitton Moët Hennessy hisseleri güzde 0,4 artıp değerini 320 milyar dolara çıkararak Arnault’a birkaç saat içerisinde 600 milyon dolar kazandırırken New York borsasında 13.30 sıralarında yatırımcıların Amazon hisselerine yoğun talep göstermesiyle yüzde 1 artış gösterdi.

Şirket hisselerinin artmasıyla servetini 188,2 milyar dolara çıkaran Jeff Bezos, en zenginler listesindeki birincilik koltuğunu geri alırken zirve yarışında ilk iki sıradaki Bernard Arnault ve Jeff Bezos birkaç saat içerisinde servetlerini 4,1 milyar dolar artırdı.

İşte ilk sırası saatlik olarak değişen dünyanın en zenginleri listesindeki ilk 10 isim..

Dünyanın en zenginleri listesinde milyar dolarlık yarış: Bernard Arnault birkaç saat birinci oldu, Bezos koltuğu geri altı - 2

JEFF BEZOS - 188,2 MİLYAR DOLAR

AMAZON - BLUE ORİGİN'S

Dünyanın en zenginleri listesinde milyar dolarlık yarış: Bernard Arnault birkaç saat birinci oldu, Bezos koltuğu geri altı - 3

BERNARD ARNAULT - 187,6 MİLYAR DOLAR

LOUİS VUİTTON MOËT HENNESSY

Dünyanın en zenginleri listesinde milyar dolarlık yarış: Bernard Arnault birkaç saat birinci oldu, Bezos koltuğu geri altı - 4

ELON MUSK - 152,5 MİLYAR DOLAR

TESLA - SPACEX

Dünyanın en zenginleri listesinde milyar dolarlık yarış: Bernard Arnault birkaç saat birinci oldu, Bezos koltuğu geri altı - 5

BİLL GATES – 126 MİLYAR DOLAR

MİCROSOFT

Dünyanın en zenginleri listesinde milyar dolarlık yarış: Bernard Arnault birkaç saat birinci oldu, Bezos koltuğu geri altı - 6

MARK ZUCKERBERG – 117,7 MİLYAR DOLAR

FACEBOOK GRUBU (WHATSAPP, INSTAGRAM)

Dünyanın en zenginleri listesinde milyar dolarlık yarış: Bernard Arnault birkaç saat birinci oldu, Bezos koltuğu geri altı - 7

WARREN BUFFETT – 109,4 MİLYAR DOLAR

BERKSHİRE HATHAWAY

Dünyanın en zenginleri listesinde milyar dolarlık yarış: Bernard Arnault birkaç saat birinci oldu, Bezos koltuğu geri altı - 8

LARRY ELLİSON – 103,1 MİLYAR DOLAR

ORACLE

Dünyanın en zenginleri listesinde milyar dolarlık yarış: Bernard Arnault birkaç saat birinci oldu, Bezos koltuğu geri altı - 9

LARRY PAGE – 102,8 MİLYAR DOLAR

GOOGLE

Dünyanın en zenginleri listesinde milyar dolarlık yarış: Bernard Arnault birkaç saat birinci oldu, Bezos koltuğu geri altı - 10

SERGEY BRİN – 99,6 MİLYAR DOLAR

GOOGLE

Dünyanın en zenginleri listesinde milyar dolarlık yarış: Bernard Arnault birkaç saat birinci oldu, Bezos koltuğu geri altı - 11

AMANCİO ORTEGA – 88,9 MİLYAR DOLAR

ZARA GRUBU

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