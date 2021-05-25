Dünyanın en zenginleri listesinde milyar dolarlık yarış: Bernard Arnault birkaç saat birinci oldu, Bezos koltuğu geri altı

Geçtiğimiz hafta Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın şirket hisselerinin düşmesiyle 3’üncü sıraya gerilemesinin ardından geçtiğimiz gün de Fransız ‘moda kralı’ Bernard Arnault, geçtiğimiz gün birkaç saatliğine de olsa dünyanın en zengin kişisi unvanını aldı.

Louis Vuitton Moët Hennessy hisseleri güzde 0,4 artıp değerini 320 milyar dolara çıkararak Arnault’a birkaç saat içerisinde 600 milyon dolar kazandırırken New York borsasında 13.30 sıralarında yatırımcıların Amazon hisselerine yoğun talep göstermesiyle yüzde 1 artış gösterdi.

Şirket hisselerinin artmasıyla servetini 188,2 milyar dolara çıkaran Jeff Bezos, en zenginler listesindeki birincilik koltuğunu geri alırken zirve yarışında ilk iki sıradaki Bernard Arnault ve Jeff Bezos birkaç saat içerisinde servetlerini 4,1 milyar dolar artırdı.

İşte ilk sırası saatlik olarak değişen dünyanın en zenginleri listesindeki ilk 10 isim..