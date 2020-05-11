Düşük maaşlı mesleklerde çalışanlar corona virüsün bedelini dört kat daha ağır ödüyor

İngiltere’de corona virüs pandemisi nedeniyle daha yüksek ölüm oranlarına sahip olan meslekler ilk kez açıklandı. Buna göre güvenlik görevlileri, otobüs şoförleri, bakıcılar, inşaat işçileri ve aşçılar Covid-19’a karşı en riskli grupta yer alıyor. Diğer taraftan, sağlık çalışanlarının ölüm oranlarının toplumdaki ortalama ölüm oranından yüksek olmadığı ortaya çıktı.

ntv.com.tr 11.05.2020 - 17:22 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 17:32

ÖLENLERİN 3'TE İKİSİ ERKEKLERDEN OLUŞUYOR

İngiltere’de Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan raporda corona virüs ve ölüm arasında ilişki meslekler bazında ortaya konuldu. Buna göre ülkede Covid-19 nedeniyle ölen 20 ile 64 yaş arasındaki işgücünün üçte ikisini erkekler oluşturuyor.

 

 

Bununla birlikte, raporda güvenlik görevlileri, temizlik işçileri, sosyal bakım çalışanları, inşaat işçileri, şoförler ve aşçıların en yüksek ölüm oranlarına sahip olduğu açıklandı.

DÖRT KAT DAHA FAZLA ÖLÜM

Bu meslek grubunda yer alanların ölme olasığının yöneticiler, avukatlar, mühendisler ve öğretmenler gibi 'profesyonel' işlerde çalışan kişilerden dört kat daha fazla olduğu belirtildi. 

EN AĞIR BEDELİ ONLAR ÖDÜYOR

Yaklaşık 2 bin 500 Covid-19 kurbanının analiz edildiği veriler, düşük vasıflı işçi olarak sınıflandırılanların pandeminin başlamasından bu yana en ağır bedeli ödediğini gösterdi.

Rapor, Başbakan Boris Johnson'un inşaat ve imalat işçilerinin işe dönmeleri çağrısından 24 saat sonra geldi. Ülkedeki sendikalar kararı tepkiyle karşılayarak hükümeti düşük ücretli işçileri işe geri gönderme planlarını durdurmaya çağırdı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA ÖLÜM ORANI SANILDIĞI KADAR YÜKSEK DEĞİL

Şaşırtıcı bir şekilde veriler, doktorlar ve hemşireler de dahil olmak üzere sağlık çalışanları arasındaki ölüm oranının genel popülasyondan daha yüksek olmadığını gösterdi.

Mevcut rakamlara göre Covid-19 nedeniyle sağlık çalışanları arasında ortalama olarak  her 100 bin erkekte 10,2, her 100 bin kadında ise 4,8 ölüm meydana geldi.

Ancak araştırmacılar bu rakamların değişebileceği konusunda uyardı. Bazı sağlık çalışanlarının, örneğin diş hekimi ve göz doktorlarının, randevuları olmayan insanlar nedeniyle, karantina sırasında Covid-19'a maruz kalmamış olabileceği açıklandı. Ancak Covid-19’lu hastalarla yakın temasta olan sağlık çalışanlarının içinde bulundukları yüksek risk nedeniyle gelecekte meslek grubundaki ölüm oranını ortalamasını arttırabileceği belirtildi.

HANGİ MESLEKLER EN YÜKSEK ÖLÜM ORANINA SAHİP?

  1. Güvenlik görevlileri (100 binde 45,7 ölüm )
  2. Taksi şoförleri ve özel araç şoförleri (100 binde 36,4 ölüm)
  3. Şefler ve aşçılar (100 binde 35,9 ölüm)
  4. Otobüs şoförleri (100 binde 26,4 ölüm)
  5. Bakıcılar (100 bin erkek başına 32 ölüm)

 

6. İnşaat işçileri (100 binde 25,9 ölüm)

7. Satış ve perakende asistanları (100 binde 1,.8 ölüm)

8, Proses, tesis ve makine işçileri (100 bin erkek başına 15,5 ölüm)

9. Satış ve müşteri hizmetleri meslekleri (100 bin erkek başına 14,3 ölüm)

10. İdari asistanlık ve sekreterlik meslekleri (100 bin erkek başına 13,9 ölüm)

11. Sağlık çalışanları (100 bin erkek başına 10.2 ölüm ve 100 bin kadın başına 4,8 ölüm)

 

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER