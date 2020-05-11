Düşük maaşlı mesleklerde çalışanlar corona virüsün bedelini dört kat daha ağır ödüyor

ntv.com.tr 11.05.2020 - 17:22 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 17:32
İngiltere’de Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan raporda corona virüs ve ölüm arasında ilişki meslekler bazında ortaya konuldu. Buna göre ülkede Covid-19 nedeniyle ölen 20 ile 64 yaş arasındaki işgücünün üçte ikisini erkekler oluşturuyor.
Bununla birlikte, raporda güvenlik görevlileri, temizlik işçileri, sosyal bakım çalışanları, inşaat işçileri, şoförler ve aşçıların en yüksek ölüm oranlarına sahip olduğu açıklandı.
Bu meslek grubunda yer alanların ölme olasığının yöneticiler, avukatlar, mühendisler ve öğretmenler gibi 'profesyonel' işlerde çalışan kişilerden dört kat daha fazla olduğu belirtildi.
Yaklaşık 2 bin 500 Covid-19 kurbanının analiz edildiği veriler, düşük vasıflı işçi olarak sınıflandırılanların pandeminin başlamasından bu yana en ağır bedeli ödediğini gösterdi.
Rapor, Başbakan Boris Johnson'un inşaat ve imalat işçilerinin işe dönmeleri çağrısından 24 saat sonra geldi. Ülkedeki sendikalar kararı tepkiyle karşılayarak hükümeti düşük ücretli işçileri işe geri gönderme planlarını durdurmaya çağırdı.
Şaşırtıcı bir şekilde veriler, doktorlar ve hemşireler de dahil olmak üzere sağlık çalışanları arasındaki ölüm oranının genel popülasyondan daha yüksek olmadığını gösterdi.
Mevcut rakamlara göre Covid-19 nedeniyle sağlık çalışanları arasında ortalama olarak her 100 bin erkekte 10,2, her 100 bin kadında ise 4,8 ölüm meydana geldi.
6. İnşaat işçileri (100 binde 25,9 ölüm)
7. Satış ve perakende asistanları (100 binde 1,.8 ölüm)
8, Proses, tesis ve makine işçileri (100 bin erkek başına 15,5 ölüm)
9. Satış ve müşteri hizmetleri meslekleri (100 bin erkek başına 14,3 ölüm)
10. İdari asistanlık ve sekreterlik meslekleri (100 bin erkek başına 13,9 ölüm)
11. Sağlık çalışanları (100 bin erkek başına 10.2 ölüm ve 100 bin kadın başına 4,8 ölüm)