Düşük maaşlı mesleklerde çalışanlar corona virüsün bedelini dört kat daha ağır ödüyor

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA ÖLÜM ORANI SANILDIĞI KADAR YÜKSEK DEĞİL

Şaşırtıcı bir şekilde veriler, doktorlar ve hemşireler de dahil olmak üzere sağlık çalışanları arasındaki ölüm oranının genel popülasyondan daha yüksek olmadığını gösterdi.

Mevcut rakamlara göre Covid-19 nedeniyle sağlık çalışanları arasında ortalama olarak her 100 bin erkekte 10,2, her 100 bin kadında ise 4,8 ölüm meydana geldi.