Düşüyor! Bugün altın ne kadar? 27 Mayıs son dakika canlı altın fiyatları

Altın fiyatları düşüşünü sürdürürken yatırımcılar ise anlık olarak gramın fiyatını araştırıyor. Gram altın güne 4.179 TL alış fiyatı ile başladı. Önceki kapanışı ise 1.185 TL idi. Çeyrek altın ise 6.795 TL alış fiyatıyla güne başladı. Peki, bugün altın ne kadar, kaç TL?

Düşüyor! Bugün altın ne kadar? 27 Mayıs son dakika canlı altın fiyatları - 1

Canlı altın fiyatlarında son durum anlık olarak takip ediliyor. Önceki kapanışını 6.897 TL'den yapan çeyrek altın, 6.795 TL ile günün açılışını yaptı. Yarım altın alış fiyatı ise 13.595 TL olarak salı gününe başladı. İşte, son dakika altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Düşüyor! Bugün altın ne kadar? 27 Mayıs son dakika canlı altın fiyatları - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 4.176 TL - satış fiyatı: 4.177 - önceki kapanış: 4.185 TL

Düşüyor! Bugün altın ne kadar? 27 Mayıs son dakika canlı altın fiyatları - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.795 TL - satış fiyatı: 6.871 - önceki kapanış: 6.897 TL

Düşüyor! Bugün altın ne kadar? 27 Mayıs son dakika canlı altın fiyatları - 4

Yarım altın alış fiyatı: 13.589 TL - satış fiyatı: 13.740 - önceki kapanış: 13.795 TL

Düşüyor! Bugün altın ne kadar? 27 Mayıs son dakika canlı altın fiyatları - 5

Tam altın alış fiyatı: 26.757 TL - satış fiyatı: 27.286 - önceki kapanış: 27.430 TL

Düşüyor! Bugün altın ne kadar? 27 Mayıs son dakika canlı altın fiyatları - 6

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.109 TL - satış fiyatı: 27.368 - önceki kapanış: 27.462 TL

Düşüyor! Bugün altın ne kadar? 27 Mayıs son dakika canlı altın fiyatları - 7

Ata altın alış fiyatı: 27.594 TL - satış fiyatı: 28.290 - önceki kapanış: 28.439 TL

Düşüyor! Bugün altın ne kadar? 27 Mayıs son dakika canlı altın fiyatları - 8

Reşat altın alış fiyatı: 27.143 TL - satış fiyatı: 27.402 - önceki kapanış: 27.462 TL

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