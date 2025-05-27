Düşüyor! Bugün altın ne kadar? 27 Mayıs son dakika canlı altın fiyatları

Canlı altın fiyatlarında son durum anlık olarak takip ediliyor. Önceki kapanışını 6.897 TL'den yapan çeyrek altın, 6.795 TL ile günün açılışını yaptı. Yarım altın alış fiyatı ise 13.595 TL olarak salı gününe başladı. İşte, son dakika altın fiyatları...