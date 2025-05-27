Düşüyor! Bugün altın ne kadar? 27 Mayıs son dakika canlı altın fiyatları
Altın fiyatları düşüşünü sürdürürken yatırımcılar ise anlık olarak gramın fiyatını araştırıyor. Gram altın güne 4.179 TL alış fiyatı ile başladı. Önceki kapanışı ise 1.185 TL idi. Çeyrek altın ise 6.795 TL alış fiyatıyla güne başladı. Peki, bugün altın ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatlarında son durum anlık olarak takip ediliyor. Önceki kapanışını 6.897 TL'den yapan çeyrek altın, 6.795 TL ile günün açılışını yaptı. Yarım altın alış fiyatı ise 13.595 TL olarak salı gününe başladı. İşte, son dakika altın fiyatları...