e-Devlet KYK burs sonuçları sorgulama 2022: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları nasıl sorgulanır, burslar ne zaman yatacak? (GSB KYK burs sonuçları)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan burs ve kredi başvurularının sonuçları açıklandı. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıkladı.
Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.
2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 16 Aralık'ta açıklandı. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarını Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı.
Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kredi ve burs ücretlerinde yapılan yüzde 47'lik artışı da hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum"dedi.
Bakan Kasapoğlu, "KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının e- Devlet üzerinden erişime açıldığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere "20 Aralık gece saat 23:59’a kadar e- Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylayabilirsiniz" açıklamasında bulundu.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak burs ve kredi açıklamasının ardından, burs başvurusunda bulunan adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.
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KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor.
Bu seneki burs başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte, KYK burs ve kredi miktarlarının yükseldiği açıkladı.
Buna göre; Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseldi.