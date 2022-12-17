e-Devlet KYK burs sonuçları sorgulama 2022: KYK burs ve kredi başvuru sonuçları nasıl sorgulanır, burslar ne zaman yatacak? (GSB KYK burs sonuçları)

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 16 Aralık'ta açıklandı. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarını Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kredi ve burs ücretlerinde yapılan yüzde 47'lik artışı da hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum"dedi.