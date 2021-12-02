Edirne esnafı: Müşterilerimizin yüzde 99'u Bulgaristan vatandaşları

Edirne'ye alışveriş için sabahın erken saatlerinden akın eden Bulgaristan vatandaşlarının sokaklarda oluşturduğu yoğunluk, Bulgaristan sokaklarını anımsattı. Edirne esnafı, müşterilerinin yüzde 99'unu Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu söyledi.

Haberler - İHA 02.12.2021 - 15:01 | Son Güncelleme : 02.12.2021 - 15:21

Edirne esnafı: Müşterilerimizin yüzde 99'u Bulgaristan vatandaşları - 1

'ın para birimi 1 Leva 8 TL'ye yaklaşınca Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın etti.

Edirne esnafı: Müşterilerimizin yüzde 99'u Bulgaristan vatandaşları - 2

BAGAJLARINI DOLDURDULAR

Soluğu Bostanpazarı semtinde alan Bulgaristan vatandaşları, yiyecekten temizlik malzemesine birçok ürün aldı.

Aldıklarını taşımakta güçlük çeken Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin bagajını doldurup Edirne'den ayrıldı.

Edirne esnafı: Müşterilerimizin yüzde 99'u Bulgaristan vatandaşları - 3

Ayda 20 gün Edirne'ye alışverişe geldiğini söyleyen Bulgaristan vatandaşı Mine Salim, Edirne'nin hemen hemen her köşesinde Bulgaristan vatandaşı olduğu için hiç yabancılık hissetmediğini ifade etti.

Edirne esnafı: Müşterilerimizin yüzde 99'u Bulgaristan vatandaşları - 4

"GIDA ÜRÜNLERİNİ DE EDİRNE'DEN ALIYORUZ"

Bir başka Bulgaristan vatandaşı da, Edirne'de alışveriş yapmanın çok güzel olduğunu ifade ederek, gıda ürünlerini Edirne'den aldığını anlattı.

Edirne esnafı: Müşterilerimizin yüzde 99'u Bulgaristan vatandaşları - 5

"MÜŞTERİLERİN YÜZDE 99'U"

Edirneli esnaf Metin Doğan ise müşterilerinin yüzde 99'unu Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu belirterek, Bulgaristan vatandaşlarının kent ekonomisine katkılarının büyük olduğunu ifade etti.

Edirne esnafı: Müşterilerimizin yüzde 99'u Bulgaristan vatandaşları - 6

Bir başka esnaf da, Bulgaristan vatandaşlarının bakla başta olmak üzere yiyecek ürünleri aldığını belirtti.

Edirne esnafı: Müşterilerimizin yüzde 99'u Bulgaristan vatandaşları - 7

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