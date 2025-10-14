Efsane Cuma’ya (Black Friday) geri sayım: Black Friday ne zaman başlayacak, bitecek?
Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Efsane Cuma (Black Friday) indirimleri için geri sayım başladı. Bu yıl kampanyalar kasım ayının son günleri itibariyle başlayacak. Elektronikten modaya, ev eşyalarından kozmetiğe kadar birçok kategoride büyük indirimlerin yapılması bekleniyor.
Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri’nde Şükran Günü’nün ertesi günüdür. Bu gün genellikle her yıl Kasım ayının dördüncü Cuma gününe denk gelir. Aralık ayındaki tatiller için hediye alışverişine çıkan tüketiciler nedeniyle yılın en yoğun alışveriş günlerinden biridir.
"Black Friday" (Kara Cuma) terimi, perakendecilerin yıl boyunca zarar ettikleri (kırmızıda oldukları) dönemi kapatıp, bu günde kâr etmeye (siyaha geçmeye) başlamalarından gelir. Bu da yıl sonu tatil sezonunun perakendeciler için ne kadar önemli olduğunu gösterir.