Efsane Cuma'ya (Black Friday) geri sayım: Black Friday ne zaman başlayacak, bitecek?

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Efsane Cuma (Black Friday) indirimleri için geri sayım başladı. Bu yıl kampanyalar kasım ayının son günleri itibariyle başlayacak. Elektronikten modaya, ev eşyalarından kozmetiğe kadar birçok kategoride büyük indirimlerin yapılması bekleniyor.

Efsane Cuma'ya (Black Friday) geri sayım: Black Friday ne zaman başlayacak, bitecek?

Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri’nde Şükran Günü’nün ertesi günüdür. Bu gün genellikle her yıl Kasım ayının dördüncü Cuma gününe denk gelir. Aralık ayındaki tatiller için hediye alışverişine çıkan tüketiciler nedeniyle yılın en yoğun alışveriş günlerinden biridir.

"Black Friday" (Kara Cuma) terimi, perakendecilerin yıl boyunca zarar ettikleri (kırmızıda oldukları) dönemi kapatıp, bu günde kâr etmeye (siyaha geçmeye) başlamalarından gelir. Bu da yıl sonu tatil sezonunun perakendeciler için ne kadar önemli olduğunu gösterir.

Efsane Cuma'ya (Black Friday) geri sayım: Black Friday ne zaman başlayacak, bitecek?

BLACK FRİDAY NE ZAMAN? 

Black Friday, 28 Kasım 2025’te gerçekleşecek ve onu 1 Aralık 2025’teki Cyber Monday takip edecek. Bu dönem boyunca birçok perakendeci hafta sonu boyunca indirimler sunacak.

Efsane Cuma'ya (Black Friday) geri sayım: Black Friday ne zaman başlayacak, bitecek?

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Son 5 yılda perakendeciler, Black Friday’in satışlara etkisini en üst düzeye çıkarmak için farklı stratejiler uygulamıştır. Bazı markalar yalnızca Black Friday günü için %80’e varan indirimler sunarken, bazıları bu fırsatları hafta sonuna yayıp Cyber Monday’de (1 Aralık 2025) sonlandırmaktadır.

Bazı durumlarda ise indirim kampanyaları 30 güne kadar uzatılmaktadır. Ancak bu tamamen perakendecilerin kendi tercihine bağlıdır ve markadan markaya değişiklik gösterebilir. Şirketler rakiplerinden öne çıkmak ve gereksiz indirimlerden kaçınmak için farklı taktikler kullanmaktadır.

Efsane Cuma'ya (Black Friday) geri sayım: Black Friday ne zaman başlayacak, bitecek?

BLACK FRİDAY GELENEKLERİ

Büyük İndirimler:

Black Friday, elektronik, ev aletleri, giyim ve ev dekorasyonundan teknolojiye kadar geniş bir ürün yelpazesinde %80’e varan indirimlerle bilinir.

Sınırlı Süreli Fırsatlar:

Birçok marka, sadece birkaç saat veya sınırlı stokla sunulan özel indirimli ürünlerle alışverişi teşvik eder. Bu, erken alışverişi artırırken rekabeti de körükler.

Uzatılmış Mağaza Saatleri:

Fiziksel mağazalar, artan müşteri trafiğini karşılamak için genellikle erken açılır ve geç kapanır.

Efsane Cuma'ya (Black Friday) geri sayım: Black Friday ne zaman başlayacak, bitecek?

Paket Kampanyaları:

Perakendeciler bazen ürünleri bir araya getirerek toplu indirimler sunar. Örneğin, bir oyun konsolu ve oyun paketinin bir arada satıldığı özel fırsatlar görülebilir.

Elektronik ve Teknoloji Ürünlerinde Fırsatlar:

Black Friday, televizyon, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve diğer teknolojik cihazlarda yılın en büyük indirimlerinin yapıldığı dönemdir.

Moda ve Giyim İndirimleri:

Giyim markaları, kıyafet, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinde büyük indirimler uygular.

Yılbaşı Hediyeleri İçin Uygun Zaman:

Black Friday, Noel öncesindeki son maaş dönemi olduğu için hediye alışverişi açısından da idealdir. Bu dönemde yapılan alışverişlerde birçok perakendeci iade süresini ocak ayı sonuna kadar uzatır.

