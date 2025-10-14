Efsane Cuma’ya (Black Friday) geri sayım: Black Friday ne zaman başlayacak, bitecek?

Paket Kampanyaları:



Perakendeciler bazen ürünleri bir araya getirerek toplu indirimler sunar. Örneğin, bir oyun konsolu ve oyun paketinin bir arada satıldığı özel fırsatlar görülebilir.



Elektronik ve Teknoloji Ürünlerinde Fırsatlar:



Black Friday, televizyon, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve diğer teknolojik cihazlarda yılın en büyük indirimlerinin yapıldığı dönemdir.



Moda ve Giyim İndirimleri:



Giyim markaları, kıyafet, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinde büyük indirimler uygular.



Yılbaşı Hediyeleri İçin Uygun Zaman:



Black Friday, Noel öncesindeki son maaş dönemi olduğu için hediye alışverişi açısından da idealdir. Bu dönemde yapılan alışverişlerde birçok perakendeci iade süresini ocak ayı sonuna kadar uzatır.