EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) promosyonunda güncel gelişmeler: EGM promosyonu ne kadar olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), emniyet teşkilatında görev yapan personelin maaş promosyon anlaşmasını yenilemek üzere hazırlıklara başladı. Polis memurları başta olmak üzere tüm EGM personelini yakından ilgilendiren bu anlaşma, maaşların yatırıldığı banka ile yapılan ve belirli bir süre geçerli olan bir protokol niteliği taşıyor.



Söz konusu protokol kapsamında bankalar, personelin maaş ödemelerini kendi bünyesinde tutma karşılığında toplu ödeme, yani promosyon imkanı sunuyor. Yeni yapılacak anlaşmanın kapsamı ve personele sağlanacak promosyon miktarı yakından takip ediliyor.