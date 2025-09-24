EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) promosyonunda güncel gelişmeler: EGM promosyonu ne kadar olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev yapan personele verilecek maaş promosyonunda yapılan açıklamalar ve talepler yakından takip ediliyor. Emniyet Teşkilatı Sendikası görev süresi dolan promosyon sözleşmesinin yenilenmesine kısa süre kala, EGM personellerini ekonomik anlamda rahatlatacak tutarın 270 bin TL olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), emniyet teşkilatında görev yapan personelin maaş promosyon anlaşmasını yenilemek üzere hazırlıklara başladı. Polis memurları başta olmak üzere tüm EGM personelini yakından ilgilendiren bu anlaşma, maaşların yatırıldığı banka ile yapılan ve belirli bir süre geçerli olan bir protokol niteliği taşıyor.

Söz konusu protokol kapsamında bankalar, personelin maaş ödemelerini kendi bünyesinde tutma karşılığında toplu ödeme, yani promosyon imkanı sunuyor. Yeni yapılacak anlaşmanın kapsamı ve personele sağlanacak promosyon miktarı yakından takip ediliyor.

PROMOSYON İSTEMEYENE 600 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

Sendikanın talepleri arasında değerler hassasiyeti bulunanlar için de maaş promosyonunu reddetmesi halinde 600.000 TL sıfır faizli kredi sunulması yer aldı. EGM ile bankalar arasında yürütülen promosyon görüşmelerinin eylül ayı içinde sonuçlanması ve anlaşmanın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASI PROMOSYON AÇIKLAMASI

Yapılan yazılı açıklamada;

"Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak teşkilatımızın hak ettiği ekonomik kazanımlar için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 2025 yılı maaş promosyonu konusunda teklif ve çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız.

Sendikamız, teşkilat mensuplarımızın emeğinin karşılığını alabilmesi için süreci titizlikle takip etmiş ve promosyon görüşmeleri noktasında kamuoyunu aydınlatmayı görev bilmiştir.


Başlıca taleplerimiz:

2025 EGM Promosyon Talebimiz: 270.000 ₺’dir. Bu tutar tek seferde ve peşin olarak ödenmeli ayrıca her yıl oluşacak enflasyon farkı oranınca kişi başı ekstra ödeme yapılmalıdır.

Değerler hassasiyeti bulunan ya da promosyon yerine alternatif seçim hakkını kullanmak isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi sunulmalıdır.

164.440 ₺ taban fiyatı ile ihale şartnamesi açıklanmalıdır.

Amacımız teşkilat mensuplarımızın ekonomik anlamda nefes almasını sağlamak, aile bütçelerine katkı sunmak, ekonomik nedenlerle gerçekleşen intiharların önüne geçebilmek ve emeklerinin karşılığını en yüksek düzeyde alabilmelerini temin etmektir. Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak bu süreci şeffaf şekilde yürütmeye devam edecek, her gelişmeyi kamuoyu ile paylaşacağız." denildi.

