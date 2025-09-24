EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) promosyonunda güncel gelişmeler: EGM promosyonu ne kadar olacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev yapan personele verilecek maaş promosyonunda yapılan açıklamalar ve talepler yakından takip ediliyor. Emniyet Teşkilatı Sendikası görev süresi dolan promosyon sözleşmesinin yenilenmesine kısa süre kala, EGM personellerini ekonomik anlamda rahatlatacak tutarın 270 bin TL olduğunu bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), emniyet teşkilatında görev yapan personelin maaş promosyon anlaşmasını yenilemek üzere hazırlıklara başladı. Polis memurları başta olmak üzere tüm EGM personelini yakından ilgilendiren bu anlaşma, maaşların yatırıldığı banka ile yapılan ve belirli bir süre geçerli olan bir protokol niteliği taşıyor.
Söz konusu protokol kapsamında bankalar, personelin maaş ödemelerini kendi bünyesinde tutma karşılığında toplu ödeme, yani promosyon imkanı sunuyor. Yeni yapılacak anlaşmanın kapsamı ve personele sağlanacak promosyon miktarı yakından takip ediliyor.