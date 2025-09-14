EGM maaş promosyonu son durum 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü promosyonu ne kadar, anlaşma sağlandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanlarına yönelik promosyon güncellemesinde ihale bekleniyor. Bankaların promosyon teklifleri beklenirken EGM personelini temsilen Emniyet Teşkilatı Sendikası taleplerini bildirdi. 2025-2028 yılını kapsayacak 3 yıllık dönem için EGM personeline 270 bin TL peşin promosyon ödemesi isteniyor. 2022 yılında Vakıfbank ile imzalanan protokole göre Emniyet personellerine 27 bin TL promosyon söz konusu olmuştu. EGM promosyon anlaşması için ihale tarihi bekleniyor.

EGM maaş promosyonu son durum 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü promosyonu ne kadar, anlaşma sağlandı mı? - 1

Promosyon protokolleri yenilenmeye devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanlarının 2025-2028 dönemi için alacakları promosyon tutarlarına dair ihale teklifleri bekleniyor. Önemli ekonomik gelir kaynaklarından biri haline gelen promosyon ödemeleri peşin ve tek seferde yapılıyor. Vakıfbank ile anlaşılan son ihaleyle beraber EGM personeli 27 bin TL promosyonu tahsil etmişti. Peki, EGM promosyonu ne kadar olacak, talepler neler?

EKONOMİ HABERLERİ

EGM maaş promosyonu son durum 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü promosyonu ne kadar, anlaşma sağlandı mı? - 2

EGM PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Emniyet Teşkilatı Sendikası, EGM personellerini ekonomik anlamda rahatlatacak tutarın 270 bin TL olduğunu bildirdi. Kişi başı 270 bin TL'nin tek seferde ve peşin olarak verilmesi, her yıl oluşacak enflasyon farkına göre kişi başı ekstra ödeme yapılması talep ediliyor.

Son olarak 2022 yılında Vakıfbank ile yapılan anlaşma neticesinde personellere 27 bin TL promosyon ödemesi yapılmıştı. 2025-2028 dönemi için de ihale süreci bekleniyor. Promosyon anlaşmalarının Eylül sonu gelmeden tamamlanması bekleniyor.

EGM maaş promosyonu son durum 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü promosyonu ne kadar, anlaşma sağlandı mı? - 3

Personellerin beklentileri ve sendikanın talepleri:

Promosyon tekliflerinin canlı yayın ortamında yapılmalı,

Değerler hassasiyeti bulunan ya da promosyon yerine alternatif seçim hakkını kullanmak isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi sunulmalı,

164.440 TL taban fiyatı ile ihale şartnamesi açıklanmalı,

Promosyon ihalesinde, personelin ilgili bankaya ait kredi kartı kullanması halinde ekstra olarak belirlenecek miktar para puan olarak kredi kartına eklenmeli,

Sözleşme süresi boyunca 1 kere piyasa koşullarının altında kredi/kredi kartı borç yapılandırma hakkının tanınmalı,

EFT, havale gibi bankacılık işlemleri “ortak ATM'ler dahil” ücretsiz olmalı,

Verilen promosyonların emeklilik, istifa, kurum değişikliği vb. durumlarda hiçbir şekilde geri alınmamalı,

Memuriyete yeni başlayanlar, başlangıçta belirtilen promosyon tutarını aynı şekilde almalı.

DAHA FAZLA GÖSTER