EGM maaş promosyonu son durum 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü promosyonu ne kadar, anlaşma sağlandı mı?

EGM PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Emniyet Teşkilatı Sendikası, EGM personellerini ekonomik anlamda rahatlatacak tutarın 270 bin TL olduğunu bildirdi. Kişi başı 270 bin TL'nin tek seferde ve peşin olarak verilmesi, her yıl oluşacak enflasyon farkına göre kişi başı ekstra ödeme yapılması talep ediliyor.



Son olarak 2022 yılında Vakıfbank ile yapılan anlaşma neticesinde personellere 27 bin TL promosyon ödemesi yapılmıştı. 2025-2028 dönemi için de ihale süreci bekleniyor. Promosyon anlaşmalarının Eylül sonu gelmeden tamamlanması bekleniyor.