EGM maaş promosyonu son durum 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü promosyonu ne kadar, anlaşma sağlandı mı?
Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanlarına yönelik promosyon güncellemesinde ihale bekleniyor. Bankaların promosyon teklifleri beklenirken EGM personelini temsilen Emniyet Teşkilatı Sendikası taleplerini bildirdi. 2025-2028 yılını kapsayacak 3 yıllık dönem için EGM personeline 270 bin TL peşin promosyon ödemesi isteniyor. 2022 yılında Vakıfbank ile imzalanan protokole göre Emniyet personellerine 27 bin TL promosyon söz konusu olmuştu. EGM promosyon anlaşması için ihale tarihi bekleniyor.
Promosyon protokolleri yenilenmeye devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanlarının 2025-2028 dönemi için alacakları promosyon tutarlarına dair ihale teklifleri bekleniyor. Önemli ekonomik gelir kaynaklarından biri haline gelen promosyon ödemeleri peşin ve tek seferde yapılıyor. Vakıfbank ile anlaşılan son ihaleyle beraber EGM personeli 27 bin TL promosyonu tahsil etmişti. Peki, EGM promosyonu ne kadar olacak, talepler neler?