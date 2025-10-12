EGM promosyon ihalesinde son gelişmeler: EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyon anlaşmasına yönelik süreç, binlerce emniyet mensubu tarafından yakından takip ediliyor. 2025-2028 dönemini kapsayacak yeni banka promosyon ihalesi, emniyet teşkilatının tüm birimlerini ilgilendiren kapsamlı bir anlaşma olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyonu için 2025-2028 dönemine ilişkin banka ihalesi süreci, kurum içi ve kamuoyunda yoğun şekilde takip ediliyor. Önceki anlaşmaların süresinin dolmasına kısa bir süre kala, EGM’nin merkez ve taşra teşkilatını kapsayacak yeni protokol için yürüttüğü görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtiliyor. Yeni döneme ilişkin ihale hazırlıklarının son aşamaya geldiği, bankaların tekliflerini Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletmeye başladığı öğrenildi.

Yeni promosyon anlaşmasının, yüksek enflasyon ve ekonomik koşullar göz önüne alınarak, önceki dönemlere göre daha avantajlı şartlar içermesi bekleniyor.

SENDİKANIN TALEBİ VE BEKLENEN PROMOSYON TUTARI

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 dönemi promosyon için 270.000 TL tutarında peşin ödeme talebinde bulundu. Ayrıca sendika, promosyonu tercih etmeyen personele 600.000 TL’ye kadar faizsiz kredi seçeneği tanınmasını da önerdi.

İhale şartnamesinde, 164.440 TL taban fiyat belirlenmesi yönünde talep de iletildi.

ÖDEME PLANI 

İhalenin sonuçlanmasının ardından promosyon ödemelerinin en geç Kasım ayının ikinci haftasına kadar personel hesaplarına aktarılması öngörülüyor. Yeni promosyon protokolü, eski anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Ödeme şartlarının netleşmesinin ardından, anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında protokol imzalanacak.

