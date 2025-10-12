EGM promosyon ihalesinde son gelişmeler: EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyonu için 2025-2028 dönemine ilişkin banka ihalesi süreci, kurum içi ve kamuoyunda yoğun şekilde takip ediliyor. Önceki anlaşmaların süresinin dolmasına kısa bir süre kala, EGM’nin merkez ve taşra teşkilatını kapsayacak yeni protokol için yürüttüğü görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtiliyor. Yeni döneme ilişkin ihale hazırlıklarının son aşamaya geldiği, bankaların tekliflerini Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletmeye başladığı öğrenildi.



