EGM promosyon ihalesinde yeni dönem: 2025-2028 anlaşması ne zaman sonuçlanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) 2025-2028 dönemini kapsayan maaş promosyon ihalesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Polis memurları ve diğer EGM personelini doğrudan ilgilendiren bu protokol, maaşların yatırıldığı banka ile belirli süre için yapılan bir anlaşma niteliği taşıyor.



Bankaların kamu kurumlarına sunduğu promosyon teklifleri şu anda 75 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. 2022 yılında imzalanan protokol kapsamında personele 27 bin TL tutarında peşin ödeme yapılmıştı. Ancak aradan geçen sürede ekonomik koşulların değişmesiyle birlikte sendikalar, yeni dönem için 270 bin TL’nin peşin olarak ödenmesini talep ediyor.