EGM promosyon ihalesinde yeni dönem: 2025-2028 anlaşması ne zaman sonuçlanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelini kapsayan 2025-2028 dönemi maaş promosyon ihalesine ilişkin süreç gündemdeki önemini koruyor. 2022 yılında bankalarla yapılan anlaşma kapsamında personele 27 bin TL tutarında promosyon ödemesi peşin olarak yapılmıştı. Yeni dönem için yürütülen çalışmalarda ise, önceki protokolün şartları da göz önünde bulundurularak personelin lehine olacak en avantajlı teklifin belirlenmesi amaçlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) 2025-2028 dönemini kapsayan maaş promosyon ihalesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Polis memurları ve diğer EGM personelini doğrudan ilgilendiren bu protokol, maaşların yatırıldığı banka ile belirli süre için yapılan bir anlaşma niteliği taşıyor.

Bankaların kamu kurumlarına sunduğu promosyon teklifleri şu anda 75 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. 2022 yılında imzalanan protokol kapsamında personele 27 bin TL tutarında peşin ödeme yapılmıştı. Ancak aradan geçen sürede ekonomik koşulların değişmesiyle birlikte sendikalar, yeni dönem için 270 bin TL’nin peşin olarak ödenmesini talep ediyor.

EGM PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde (EGM) maaş promosyon sürecine yönelik beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Mevcut sözleşmenin 13 Kasım 2025 tarihinde  tamamlanabileceği iddialar arasında. 

Kulis bilgilerine göre, sürecin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde promosyon ödemelerinin 15 Kasım 2025 civarında personele yapılması bekleniyor. Ancak kesin takvimin, ihale sonucunun netleşmesinin ardından duyurulacağı belirtiliyor.

EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASI BEKLENTİLERİ

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 yılı maaş promosyonuna ilişkin teklif ve çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, teşkilat mensuplarının hak ettiği ekonomik kazanımlar için sürecin titizlikle takip edildiği vurgulandı.

Hazırlanan raporda geçmiş dönem verileri ve gelecek dönem projeksiyonları dikkate alınarak taleplerin oluşturulduğu belirtildi. Sendikanın kamuoyuyla paylaştığı başlıca talepler şu şekilde sıralandı:

2025 maaş promosyon tutarı 270 bin TL olarak belirlendi. Bu ödemenin tek seferde ve peşin yapılması istendi. Ayrıca yıllık enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması talep edildi.

Promosyon yerine alternatif tercih kullanmak isteyen personele, 600 bin TL tutarında sıfır faizli kredi imkânı sunulması önerildi.

İhale şartnamesinin 164 bin 440 TL taban fiyat üzerinden açıklanması gerektiği ifade edildi.


Açıklamada, bu taleplerin temel amacının teşkilat mensuplarının ekonomik anlamda nefes almasını sağlamak, aile bütçelerine katkıda bulunmak ve emeklerinin karşılığını en yüksek düzeyde almalarını temin etmek olduğu belirtildi.

Sendika, maaş promosyon sürecini şeffaf bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

