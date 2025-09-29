EGM promosyon ihalesine dair gelişmeler: EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli için 2025-2028 dönemi maaş promosyon ihalesi gündemde. Kamuoyunda yoğun şekilde merak edilen promosyon tutarıyla ilgili kulislerde, sendikanın tek seferde peşin ödeme talebi dikkat çekiyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) banka promosyon ihalesine ilişkin süreç devam ediyor. Teşkilat mensuplarına en son kişi başı 27 bin TL ödeme yapılmıştı. Yeni dönem için üç yıllık anlaşma yapılması beklenirken, bankaların teklifleri doğrultusunda nihai kararın kısa sürede açıklanması öngörülüyor. Bu süreçte Emniyet Teşkilatı Sendikası da çalışanların beklentilerini dile getirdi. Sendikanın paylaştığı talebe göre, maaş promosyonunun 270 bin TL seviyesinde olması isteniyor. Tüm gözler, ihale sonucunda verilecek karara çevrilmiş durumda.