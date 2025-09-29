EGM promosyon ihalesine dair gelişmeler: EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

"Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak teşkilatımızın hak ettiği ekonomik kazanımlar için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 2025 yılı maaş promosyonu konusunda teklif ve çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız.



Sendikamız, teşkilat mensuplarımızın emeğinin karşılığını alabilmesi için süreci titizlikle takip etmiş ve promosyon görüşmeleri noktasında kamuoyunu aydınlatmayı görev bilmiştir.



Başlıca taleplerimiz:



2025 EGM Promosyon Talebimiz: 270.000 ₺’dir. Bu tutar tek seferde ve peşin olarak ödenmeli ayrıca her yıl oluşacak enflasyon farkı oranınca kişi başı ekstra ödeme yapılmalıdır.



Değerler hassasiyeti bulunan ya da promosyon yerine alternatif seçim hakkını kullanmak isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi sunulmalıdır.



164.440 ₺ taban fiyatı ile ihale şartnamesi açıklanmalıdır.



Amacımız teşkilat mensuplarımızın ekonomik anlamda nefes almasını sağlamak, aile bütçelerine katkı sunmak, ekonomik nedenlerle gerçekleşen intiharların önüne geçebilmek ve emeklerinin karşılığını en yüksek düzeyde alabilmelerini temin etmektir. Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak bu süreci şeffaf şekilde yürütmeye devam edecek, her gelişmeyi kamuoyu ile paylaşacağız." denildi.