EGM promosyon ihalesine dair gelişmeler: EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli için 2025-2028 dönemi maaş promosyon ihalesi gündemde. Kamuoyunda yoğun şekilde merak edilen promosyon tutarıyla ilgili kulislerde, sendikanın tek seferde peşin ödeme talebi dikkat çekiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) banka promosyon ihalesine ilişkin süreç devam ediyor. Teşkilat mensuplarına en son kişi başı 27 bin TL ödeme yapılmıştı. Yeni dönem için üç yıllık anlaşma yapılması beklenirken, bankaların teklifleri doğrultusunda nihai kararın kısa sürede açıklanması öngörülüyor. Bu süreçte Emniyet Teşkilatı Sendikası da çalışanların beklentilerini dile getirdi. Sendikanın paylaştığı talebe göre, maaş promosyonunun 270 bin TL seviyesinde olması isteniyor. Tüm gözler, ihale sonucunda verilecek karara çevrilmiş durumda.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) MAAŞ PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyon ihalesinin 29 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. İhalenin tamamlanmasının ardından, promosyon ödemelerinin en geç 15 Kasım tarihine kadar ilgili personelin hesaplarına aktarılması öngörülmektedir.

EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASI PROMOSYON AÇIKLAMASI

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 yılı maaş promosyonu konusunda hazırladığı teklif ve taleplerini kamuoyu ile paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada, teşkilat mensuplarının ekonomik haklarını korumaya yönelik yürütülen çalışmaların detayları şu şekilde aktarıldı:

"Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak teşkilatımızın hak ettiği ekonomik kazanımlar için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 2025 yılı maaş promosyonu konusunda teklif ve çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız.

Sendikamız, teşkilat mensuplarımızın emeğinin karşılığını alabilmesi için süreci titizlikle takip etmiş ve promosyon görüşmeleri noktasında kamuoyunu aydınlatmayı görev bilmiştir.

Başlıca taleplerimiz:

2025 EGM Promosyon Talebimiz: 270.000 ₺’dir. Bu tutar tek seferde ve peşin olarak ödenmeli ayrıca her yıl oluşacak enflasyon farkı oranınca kişi başı ekstra ödeme yapılmalıdır.

Değerler hassasiyeti bulunan ya da promosyon yerine alternatif seçim hakkını kullanmak isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi sunulmalıdır.

164.440 ₺ taban fiyatı ile ihale şartnamesi açıklanmalıdır.

Amacımız teşkilat mensuplarımızın ekonomik anlamda nefes almasını sağlamak, aile bütçelerine katkı sunmak, ekonomik nedenlerle gerçekleşen intiharların önüne geçebilmek ve emeklerinin karşılığını en yüksek düzeyde alabilmelerini temin etmektir. Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak bu süreci şeffaf şekilde yürütmeye devam edecek, her gelişmeyi kamuoyu ile paylaşacağız." denildi.

