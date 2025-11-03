Ehliyet ve pasaport harç ücretleri ne kadar oldu? 2025 Yeniden Değerleme Oranı sonrası gündemde
2026 yılı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde ehliyet ve pasaport harçları yer alıyor. Her yıl ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kasım ayında açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO), vergi ve harç kalemlerine yapılacak artışın da temelini oluşturuyor. 2026 yılı için açıklanan oranla birlikte, ehliyet ve pasaport harçlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte 2026’da geçerli olacak yeni ehliyet ve pasaport harç ücretleri ne kadar oldu?
Yeni ehliyet ve pasaport harçları, her yıl kasım ayında açıklanan Yeniden Değerleme Oranı sonrasında belli oluyor. Yİ-ÜFE verilerinin on iki ayık ortalamasına göre yeni yılda zamlanacak olan ehliyet ve pasaport harçlarında güncel tutarlar belli oldu. İşte vergi ve harçlara gelecek olan zam oranı ve yeni ehliyet ve pasaport harç ücretleri.