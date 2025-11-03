Ehliyet ve pasaport harç ücretleri ne kadar oldu? 2025 Yeniden Değerleme Oranı sonrası gündemde

Yeni ehliyet ve pasaport harçları, her yıl kasım ayında açıklanan Yeniden Değerleme Oranı sonrasında belli oluyor. Yİ-ÜFE verilerinin on iki ayık ortalamasına göre yeni yılda zamlanacak olan ehliyet ve pasaport harçlarında güncel tutarlar belli oldu. İşte vergi ve harçlara gelecek olan zam oranı ve yeni ehliyet ve pasaport harç ücretleri.