Ehliyet yenileme için gerekli belgeler (2020 ehliyet harçları)

Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020'de doluyor.
Ehliyet yenileme işlemi Emniyet Genel Müdürlüğüne ait (www.surucurandevu.egm.gov.tr) internet adresinden online randevu aldıktan sonra, il/ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirebilecek.
- Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.
- Eski ehliyet belgesi
- Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,
-1 adet biyometrik fotoğraf,
-Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,
Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Kartların değişim işlemi esnasında vatandaşlardan 15 TL yeni kart ücreti talep edilecektir.
Ehliyet harçları yeni yılda artacak.
A sınıfı ehliyet harcı 249 lira, B sınıfı ehliyet harcı 752 lira, diğer ehliyet harçları ise bin 254 liraya çıkacak.