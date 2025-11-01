Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu: TÜİK ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ekim ayı enflasyonu için geri sayım başladı. Özellikle kiracılar, ev sahipleri, memur ve emekliler, ekim ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Ekim ayı enflasyonu beklenti anketi sonuçlandı. Ekonomistler Tüketici Fİyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,69 artış göstermesini bekliyor. Peki Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu: TÜİK ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

Geride bıraktığımız eylül ayında enflasyon yüzde 2,23 artış gösterirken yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak açıklanmıştı.Ekim ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olacak 4 aylık enflasyon farkıyla birlikte kira zam oranları belli olacak.

Geçtiğimiz ay açıklanan rakamlarla birlikte 3 aylık enflasyon farkı yüzde 2,38 olmuştu. Memur maaşlarına enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme farkı yansıtılacak. Toplu sözleşmeye göre yüzde 11 ilave yapılırken zam oranı şimdiden yüzde 13.65 oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7,50 zammı hak etmiş oldu. Peki Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte, enflasyonun açıklanacağı tarih…

EKONOMİ HABERLERİ

Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu: TÜİK ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

EKİM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk iş gününde enflasyon verileri açıklanıyor. Buna göre EKim ayı enflasyon verileri 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak. 

Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu: TÜİK ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 28 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu: TÜİK ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

SON 7 AYIN ENFLASYON RAKAMLARI (TÜFE)

Mart ayı: % 2.46

Nisan ayı: % 3

Mayıs ayı: % 1.53

Haziran ayı: 1.37

Temmuz ayı: % 2.06

Ağustos ayı: % 2.04

Eylül ayı: % 3.23

DAHA FAZLA GÖSTER