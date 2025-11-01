Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu: TÜİK ekim ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Geride bıraktığımız eylül ayında enflasyon yüzde 2,23 artış gösterirken yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak açıklanmıştı.Ekim ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olacak 4 aylık enflasyon farkıyla birlikte kira zam oranları belli olacak.



Geçtiğimiz ay açıklanan rakamlarla birlikte 3 aylık enflasyon farkı yüzde 2,38 olmuştu. Memur maaşlarına enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme farkı yansıtılacak. Toplu sözleşmeye göre yüzde 11 ilave yapılırken zam oranı şimdiden yüzde 13.65 oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7,50 zammı hak etmiş oldu. Peki Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte, enflasyonun açıklanacağı tarih…