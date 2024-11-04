Ekim ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyordu. TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte, kasım ayı kira artış oranı ve memur zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Yıllık kira sözleşmesi biten ev ve işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?
Ekim ayı enflasyon ve TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, ev ve işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren kasım kira artış oranı ve memur ve emekli zammında da belirleyici olan enflasyon farkı belli olmuş oldu. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne oldu?