Ekim ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyordu. TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte, kasım ayı kira artış oranı ve memur zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Yıllık kira sözleşmesi biten ev ve işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

Ekim ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı) - 1

Ekim ayı enflasyon ve TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, ev ve işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren kasım kira artış oranı ve memur ve emekli zammında da belirleyici olan enflasyon farkı belli olmuş oldu. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Ekim ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı) - 2

EKİM ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verileri açıklandı.

Buna göre; Enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 2,88 yükseliş kaydetti.

Ekim ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor.

Ekim ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı) - 4

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 2,97 artış kaydetmişti.

Ekim ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı) - 5

ENFLASYON EYLÜL AYINDA NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.

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