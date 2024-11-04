Ekim ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı)

Ekim ayı enflasyon ve TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, ev ve işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren kasım kira artış oranı ve memur ve emekli zammında da belirleyici olan enflasyon farkı belli olmuş oldu. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne oldu?