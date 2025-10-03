Ekim ayı kira artış oranı açıklandı: TEFE - TÜFE ile kira artışı ne oldu?
Kira artış oranı için gözler TÜİK’in açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verilerindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (TEFE) rakamlarını 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da duyurdu. Peki, ekim ayı TEFE - TÜFE ile kira artışı ne oldu?
Kira artış oranının belirlenmesi için kritik veri akışı bekleniyordu. TÜİK, Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Açıklanan veriler arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (TEFE) de yer aldı.