Ekim ayı kira artış oranı açıklandı: TEFE - TÜFE ile kira artışı ne oldu?

Kira artış oranı için gözler TÜİK’in açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verilerindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (TEFE) rakamlarını 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da duyurdu. Peki, ekim ayı TEFE - TÜFE ile kira artışı ne oldu?

Kira artış oranının belirlenmesi için kritik veri akışı bekleniyordu. TÜİK, Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Açıklanan veriler arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (TEFE) de yer aldı. 


EKİM AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, kiracılar ve mülk sahipleri ekim ayında uygulanacak resmi kira artış oranını öğrenmiş oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı bu ay (ekim) yüzde 38.36 olarak öne çıktı. Geçtiğimiz Eylül ayında ise kira artış oranı yüzde 39.62 olmuştu.

Mevcut uygulamaya göre, kira artış oranı son 12 aylık ortalama TÜFE’ye göre hesaplanıyor. Bu nedenle, enflasyon rakamları yalnızca genel ekonomik göstergeler için değil, kiracı ve ev sahipleri açısından da yakından takip ediliyor.


TÜFE BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyordu. 

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer aldı.

GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Eylül 2025 enflasyon verileriyle birlikte kira artış oranı netleşti. TÜFE’de on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 39,62 olarak kaydedildi. Böylece Ekim ayında yapılacak kira artışlarında uygulanacak tavan oran da yüzde 39,62 oldu.

Borçlar Kanunu’na göre kira zamları, on iki aylık ortalama TÜFE oranını geçemiyor. Açıklanan rakamlara göre, mevcut kira bedeli 10 bin lira olan bir kiracının Ekim 2025 itibarıyla ödeyeceği en yüksek kira 13 bin 962 lira olacak.

Yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon artışı yüzde 2,04 seviyesinde kaydedildi.

