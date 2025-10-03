Ekim ayı kira artış oranı açıklandı: TEFE - TÜFE ile kira artışı ne oldu?

GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Eylül 2025 enflasyon verileriyle birlikte kira artış oranı netleşti. TÜFE’de on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 39,62 olarak kaydedildi. Böylece Ekim ayında yapılacak kira artışlarında uygulanacak tavan oran da yüzde 39,62 oldu.



Borçlar Kanunu’na göre kira zamları, on iki aylık ortalama TÜFE oranını geçemiyor. Açıklanan rakamlara göre, mevcut kira bedeli 10 bin lira olan bir kiracının Ekim 2025 itibarıyla ödeyeceği en yüksek kira 13 bin 962 lira olacak.



Yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon artışı yüzde 2,04 seviyesinde kaydedildi.