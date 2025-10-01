Ekim ayı kira zammı için gözler enflasyon verilerinde: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı kira zammı için gözler enflasyon verilerinde. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ekim ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak.
Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlenecek. 2025 Ekim ayına ilişkin kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla kesinleşecek.
Bu kapsamda, Ekim 2025 döneminde uygulanacak kira zam oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü TÜİK tarafından yayımlanacak istatistiklerle birlikte belirlenmiş olacak.