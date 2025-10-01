Ekim ayı kira zammı için gözler enflasyon verilerinde: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Ekim ayı kira zammı için gözler enflasyon verilerinde. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ekim ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak.

Ekim ayı kira zammı için gözler enflasyon verilerinde: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? - 1

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlenecek. 2025 Ekim ayına ilişkin kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla kesinleşecek.

Bu kapsamda, Ekim 2025 döneminde uygulanacak kira zam oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü TÜİK tarafından yayımlanacak istatistiklerle birlikte belirlenmiş olacak.

EKONOMİ HABERLERİ

Ekim ayı kira zammı için gözler enflasyon verilerinde: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? - 2

EYLÜL AYINDA KİRA ZAMMI NE KADAR BELİRLENMİŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını 3 Eylül 2025 tarihinde açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 2.04 yıllık yüzde 32.95 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 39.62 olarak belirlendi.

Ekim ayı kira zammı için gözler enflasyon verilerinde: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? - 3

KONUT KİRA ARTIŞI

Konut kiralarında zam oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak hesaplanır. Ev sahibi, bu oranda ya da daha düşük bir oranda zam yapma hakkına sahiptir.

Ekim ayı kira zammı için gözler enflasyon verilerinde: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? - 4

İŞYERLERİNDE KİRA ARTIŞI

İşyeri kiralarında ise artış oranı genellikle sözleşmede belirtilen hükümlere göre uygulanır. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden birine atıf yapılmışsa, kira artışı yine konutlarda olduğu gibi artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın ilgili TÜİK endeksi esas alınarak hesaplanır. Ev sahibi, bu oran kadar ya da daha düşük bir oranda zam yapabilir.
Örneğin, Ekim ayında artış yapılacaksa, TÜİK’in Eylül ayında ilan ettiği ilgili endeks verisi baz alınır.

Ekim ayı kira zammı için gözler enflasyon verilerinde: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? - 5

KİRACININ BANKA HESABINDAN GÖNDERDİĞİ ÜCRET AÇIKLAMA OLMASA DA KİRA BEDELİ SAYILIYOR

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kiracının banka hesabından gönderdiği ücretin açıklama kısmına "kira bedeli" yazmasa da taraflar arasında sözleşme olduğundan ödemenin kira sayıldığını belirtti.

Bazı tüketicilerin ev sahiplerine banka üzerinden kira bedeli yatırırken işlem sırasında açıklama kısmını boş bıraktığını, bunun da kendilerini endişeye soktuğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Diyelim ki kiracı göndermiş olduğu paranın açıklama kısmına 'kira bedeli' yazmadı. Böyle olsa bile o kira sayılır çünkü bir kira sözleşmesi, kontrat var. Kontratta şu tarihten itibaren kiracı olduğu ve şu bedeli yatıracağına dair bir sözleşme var. Sözleşmeye istinaden kiracı her ay ev sahibinin hesabına para gönderiyor. Bu kira yerine geçer çünkü daha önce böyle bir dava açılmış ve Yargıtay bu konuda bunun kira olduğunun kararını vermiş. Dolayısıyla ev sahibinin hesabına yatırılan para kira yerine geçer. Kiracılarımız bu konuda endişe etmesin."

DAHA FAZLA GÖSTER