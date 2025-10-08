Ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemesi sorgulama 2025: Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan 65 yaş yaşlı aylığı ile engelli aylıkları, Ekim 2025 ödemeleri için tarihler merak konusu oldu. Bakanlığın sağladığı bu imkandan faydalanan binlerce kişi "Ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek?" sorusuna yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleriyle ilgili beklenen haberi verdi. Peki, ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı?
2025 yılı Ekim ayı kapsamında yapılacak ödemeler için süreç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlendi. Bakanlık, her ay olduğu gibi bu ay da ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yatırıyor. Bu kapsamda ödemeler ekim ayının ikinci haftası itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı.