Ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemesi sorgulama 2025: Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan 65 yaş yaşlı aylığı ile engelli aylıkları, Ekim 2025 ödemeleri için tarihler merak konusu oldu. Bakanlığın sağladığı bu imkandan faydalanan binlerce kişi "Ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek?" sorusuna yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleriyle ilgili beklenen haberi verdi. Peki, ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı?

2025 yılı Ekim ayı kapsamında yapılacak ödemeler için süreç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlendi. Bakanlık, her ay olduğu gibi bu ay da ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yatırıyor. Bu kapsamda ödemeler ekim ayının ikinci haftası itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Temmuz ayında memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 15.57 oranında zam yapıldı.

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 3 bin 723 liradan 4 bin 243 liraya,

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 5 bin 585 liradan 6 bin 363 liraya yükseldi.

Yaşlı aylıklarına da yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. Bu zam oranıyla birlikte 4 bin 664 lira olan 65 yaş aylığı 5 bin 315 liraya yükseldi.

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına yönelik yaklaşık 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda ekim ayı için yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı, yaklaşık 3,2 milyar lira engelli aylığı olmak üzere 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

