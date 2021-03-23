Ekonomik reform paketiyle açıklanan eylemlerin uygulanma takvimi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik reform paketiyle açıklanan eylemlerin uygulanma takvimin belli olduğunu açıkladı.

Abone ol Paylaş









ntv.com.tr 23.03.2021 - 21:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimi, ilgili Bakanlıkların ve kurumların yol haritası belli oldu.

Eylem planı Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu.

Söz konusu takvime göre Ekonomi Reform Paketi'ndeki tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak.