Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu



Türkiye'de alabalık üretiminde ilk sırada yer alan Elazığ’ın Keban ilçesi, somon üretiminde de iddialı hale geldi. Keban'da üretilen Türk Somonları Avrupa ve Rusya'dan sonra Japonya, Amerika ile Kanada'ya da ihraç edilmeye başladı. İlçede alabalık üretimi yıllık 25 bin tona ulaşırken, somonda da üretim 3 bin ton oldu.

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İHA 15.06.2021 - 11:18

Alabalık üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ve Karakaya Barajlarında hem üretim hem de istihdam her geçen gün artıyor.

Keban ve Karakaya Baraj Gölü kıyılarında kurulan modern tesislerde Alabalık üretimi yıllık 25 bin tona ulaşırken, Somon'da da üretim 3 bin ton oldu.

Üretilen balıklar başta Elazığ'ın Keban ilçesi ve Muğla'da fabrikalarda işlendikten sonra Avrupa'ya satılıyor. İlçedeki en büyük ihracat ise Gümüşdoğa Su Ürünleri'ne bağlı tesislerden yapılıyor. Yıllık yaklaşık 10 bin ton üretim yapan firma, başta Rusya, Çin, Japonya, Amerika, Kanada, Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi bir çok ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.

450 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR Geçen seneki üretim ve ihracat ile ilgili bilgi veren Fabrika Müdürü Deniz Erden, "Balıklarımız, Keban ilçesindeki çiftliklerimizden geliyor. Günde 30 ton somon işleyebiliyoruz. 2021 yılının sonunda kadar 10 bin ton balık üretmeyi ve bunlardan da yine 3 bin ton ihracat hedefimiz var” dedi.

AVRUPA VE RUSYA'DAN SONRA JAPONYA VE ABD'YE İHRACAT Neredeyse dünyanın her yerine balık ihracatında bulunduklarını belirten Erden, "Geçtiğimiz yıl, Avrupa ve Rusya’ya ihracat yaparken bu yılki satışlarımızda Japonya, Amerika ve Kanada da hedeflerimiz arasında ve bunları da gerçekleştirdik. Şuanda Japonya’ya taze, çiğ tüketim standardına uygun somon fileto üretmekteyiz” şeklinde konuştu.

"KURAKLIKTAN DOLAYI SIKINTI VAR" Fabrika tesisinin bölgeye ciddi anlamda istihdam sağladığını belirten Su Ürünleri Mühendisi İbrahim Özel ise, "Malatya, Arguvan, Arapgir, Keban, Elazığ bölgelerinden gelen, sahada çalışan 120 personel var. Genelde porsiyon şeklinde alabalık üretimi yapıyorduk. Şimdi 3 kilogram ağırlığında Türk somonu üretimi yapıyoruz. Bu sene kuraklıktan dolayı su kıtlığı var. Su seviyemiz yaklaşık 13 metre düşük. 2014 yılında bu seviyelerdeydi. Bayramda 9 gün türbinleri kapatmışlar ve sonucunda sıcak su tepmesi olmuştu. Biz bu sene bayramda minimum iki türbinin çalışmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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