Elazığ'dan dünyaya Türk Somonu

İHA 15.06.2021 - 11:18 | Son Güncelleme : 15.06.2021 - 12:04
Üretilen balıklar başta Elazığ'ın Keban ilçesi ve Muğla'da fabrikalarda işlendikten sonra Avrupa'ya satılıyor. İlçedeki en büyük ihracat ise Gümüşdoğa Su Ürünleri'ne bağlı tesislerden yapılıyor. Yıllık yaklaşık 10 bin ton üretim yapan firma, başta Rusya, Çin, Japonya, Amerika, Kanada, Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi bir çok ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.
Geçen seneki üretim ve ihracat ile ilgili bilgi veren Fabrika Müdürü Deniz Erden, "Balıklarımız, Keban ilçesindeki çiftliklerimizden geliyor. Günde 30 ton somon işleyebiliyoruz. 2021 yılının sonunda kadar 10 bin ton balık üretmeyi ve bunlardan da yine 3 bin ton ihracat hedefimiz var” dedi.