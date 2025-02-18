Elektrik faturasını düşüren yöntem: Cihazları kullanmak için saat detayı

Kış mevsimi geldiğinde ev giderleri ve faturalar daha çok artar. Son dönemde artan enerji maliyetleri, herkesi tasarruf yapmaya yöneltti. Elektrik faturanız çok yüklü geliyorsa ve tasarruf yöntemleri arıyorsanız sizin için birkaç ipucumuz var.





