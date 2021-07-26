Elektrikli araçta devlerin yarışı

ntv.com.tr 26.07.2021 - 15:10 | Son Güncelleme : 26.07.2021 - 15:13
Küresel ısınmanın her geçen gün artmasıyla birlikte iklim krizi derinleşirken, fosil yakıt nedeniyle meydana gelen karbon emisyonu ile mücadelede otomotiv devleri, ‘sıfır emisyon’ planlarını açıklamaya devam ediyor.
Son olarak Mercedes’in Alman üreticisi Daimler’in 2030 itibarıyla tamamen elektrikli otomobil üreteceğini açıklamasıyla birlikte otomotiv devleri arasındaki ‘elektrikli araç’ yarışı hız kazandı.
Sektörün en büyük markaları karbon emisyonundaki fosil yakıt payını sıfırlamak amacıyla AB yasaları ve Paris iklim anlaşması kapsamında elektrikli araç yatırımlarını her geçen gün artırırken açıkladıkları tarihlerle beraber otomotiv sektörü tamamen elektrikli hale gelmeye her geçen gün daha fazla yaklaşıyor.
İşte elektrikli araç yarışındaki son durum ve şirketlerin açıkladıkları tarihler...
Bugüne kadar ‘tamamen elektrikli’ satışa geçeceği tarihi açıklayan şirketler arasında en geç tarihi veren Japon otomotiv devi Honda oldu.
Honda, 2040 yılı itibarıyla fosil yakıtlı araç satışı yapmayacağını açıklayarak sadece elektrikli model satacağını söyledi.
ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), tamamen elektrikli bir gelecek için ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla Çevre Savunma Fonu ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2035 itibarıyla yalnızca elektrikli araç üretmeyi hedeflediği kaydedildi.
Alman otomobil üreticisi Audi, sıfır karbon emisyonu hedefinin parçası olarak 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıkladı.
Audi CEO'su Markus Duesmann, 2026 yılı itibarıyla Audi'nin yalnızca tamamen elektrikli otomobil modellerini piyasaya süreceği belirtilirken, 2033 yılına kadar içten yanmalı motorların üretimini kademeli olarak durdurmayı planladığını bildirdi.
Mercedes’in Alman üreticisi Daimler, 2022 ile 2030 yılları arasında elektrikli otomobil teknolojisine 40 milyar euro yatırım yapılacağını belirterek, 2030 yılında tamamen elektrikli otomobil üretimine geçmeyi planladığını belirtti.
İsveçli otomobil şirketi Volvo, hızla büyüyen elektrikli otomobil pazarına odaklanacağını ve fosil yakıtlı motorlar üretmeyi aşamalı olarak durduracağını belirterek, 2030 yılına kadar şirketin tüm otomobillerinin elektrikli olacağını açıkladı.
İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley Motors, 2026 yılından itibaren şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçları pazara sunacağını ve 2030'dan itibaren tamamen elektrikli araçlara geçmeyi planladığını açıkladı.
ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, elektrikli araçlara yönelik yatırımlarını 2025'e kadar 30 milyar doların üzerine çıkaracaklarını belirterek, 2030'a kadar araçlarının tamamen elektrikli olmasının öngörüldüğünü bildirdi.
Alman otomobil şirketi BMW, 2030 yılına kadar satışa çıkaracağı araçların yüzde 50’sinin tamamen elektrikli olacağını söyledi.
Alman otomobil devi Volkswagen, 2030 itibarıyla Avrupa’daki araç satışlarının yüzde 70’inin tamamen elektrikli olacağını açıkladı.
Stellantis bünyesinde üretim gerçekleştiren Alman otomobil şirketi Opel, 2028 yılına kadar Avrupa'daki otomobillerinde içten yanmalı motor kullanmayı bırakacağını ve tamamen elektrikli araç üretimine geçmeyi hedeflediğini belirtti.
Jaguar Land Rover, lüks otomobil markası Jaguar'ın 2025 yılından itibaren tamamen elektrikli araç üretir hale getirilmesinin planlandığını duyurdu.
Fiat, 2025-2030 yılları arasında üreteceği araçları tamamen elektrikli olarak üretmeyi planladığını belirtti.
Renault Grubu, 2025 yılında yüzde 65’in üzerinde elektrikli ve elektrik destekli araç, 2030’da ise yüzde 90’a varan elektrikli araç filosu sunmayı hedeflediğini açıkladı.
Alman devi BMW bünyesinde olan Mini, marka otomobillerin tamamının 2030'da yüzde 100 elektrikli olmasını hedeflediği açıklandı.