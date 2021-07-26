Elektrikli araçta devlerin yarışı

İklim krizinin her geçen gün derinleşmesiyle birlikte fosil yakıtlar nedeniyle meydana gelen karbon salınımı sorunu için dev otomobil şirketleri harekete geçti. Birçoğu halihazırda elektrikli araç üretimi gerçekleştiren şirketler, ürün gamlarını tamamen elektrikli hale getirme planlarını teker teker açıklamaya devam ediyor. Son olarak Mercedes’in Alman üreticisi Daimler'in, 2030 itibarıyla tamamen elektrikli otomobil üreteceğini açıklamasıyla elektrikli araç yarışı kızıştı. İşte otomotiv devlerinin sıfır emisyon planları kapsamında elektrikli araç planları..

ntv.com.tr 26.07.2021 - 15:10 | Son Güncelleme : 26.07.2021 - 15:13

Elektrikli araçta devlerin yarışı - 1

Küresel ısınmanın her geçen gün artmasıyla birlikte iklim krizi derinleşirken, fosil yakıt nedeniyle meydana gelen karbon emisyonu ile mücadelede otomotiv devleri, ‘sıfır emisyon’ planlarını açıklamaya devam ediyor.

Son olarak Mercedes’in Alman üreticisi Daimler’in 2030 itibarıyla tamamen elektrikli otomobil üreteceğini açıklamasıyla birlikte otomotiv devleri arasındaki ‘elektrikli araç’ yarışı hız kazandı.

Elektrikli araçta devlerin yarışı - 2

Sektörün en büyük markaları karbon emisyonundaki fosil yakıt payını sıfırlamak amacıyla AB yasaları ve Paris iklim anlaşması kapsamında elektrikli araç yatırımlarını her geçen gün artırırken açıkladıkları tarihlerle beraber otomotiv sektörü tamamen elektrikli hale gelmeye her geçen gün daha fazla yaklaşıyor.

İşte elektrikli araç yarışındaki son durum ve şirketlerin açıkladıkları tarihler...

Elektrikli araçta devlerin yarışı - 3

HONDA

Bugüne kadar ‘tamamen elektrikli’ satışa geçeceği tarihi açıklayan şirketler arasında en geç tarihi veren Japon otomotiv devi Honda oldu.

Honda, 2040 yılı itibarıyla fosil yakıtlı araç satışı yapmayacağını açıklayarak sadece elektrikli model satacağını söyledi.

Elektrikli araçta devlerin yarışı - 4

GENERAL MOTORS

ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), tamamen elektrikli bir gelecek için ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla Çevre Savunma Fonu ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2035 itibarıyla yalnızca elektrikli araç üretmeyi hedeflediği kaydedildi.

Elektrikli araçta devlerin yarışı - 5

AUDİ

Alman otomobil üreticisi Audi, sıfır karbon emisyonu hedefinin parçası olarak 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıkladı.

Audi CEO'su Markus Duesmann, 2026 yılı itibarıyla Audi'nin yalnızca tamamen elektrikli otomobil modellerini piyasaya süreceği belirtilirken, 2033 yılına kadar içten yanmalı motorların üretimini kademeli olarak durdurmayı planladığını bildirdi.

Elektrikli araçta devlerin yarışı - 6

DAİMLER-MERCEDES

Mercedes’in Alman üreticisi Daimler, 2022 ile 2030 yılları arasında elektrikli otomobil teknolojisine 40 milyar euro yatırım yapılacağını belirterek, 2030 yılında tamamen elektrikli otomobil üretimine geçmeyi planladığını belirtti.

Elektrikli araçta devlerin yarışı - 7

VOLVO

İsveçli otomobil şirketi Volvo, hızla büyüyen elektrikli otomobil pazarına odaklanacağını ve fosil yakıtlı motorlar üretmeyi aşamalı olarak durduracağını belirterek, 2030 yılına kadar şirketin tüm otomobillerinin elektrikli olacağını açıkladı.

Elektrikli araçta devlerin yarışı - 8

BENTLEY

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley Motors, 2026 yılından itibaren şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçları pazara sunacağını ve 2030'dan itibaren tamamen elektrikli araçlara geçmeyi planladığını açıkladı.

Elektrikli araçta devlerin yarışı - 9

FORD

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, elektrikli araçlara yönelik yatırımlarını 2025'e kadar 30 milyar doların üzerine çıkaracaklarını belirterek, 2030'a kadar araçlarının tamamen elektrikli olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Elektrikli araçta devlerin yarışı - 10

BMW

Alman otomobil şirketi BMW, 2030 yılına kadar satışa çıkaracağı araçların yüzde 50’sinin tamamen elektrikli olacağını söyledi.

Elektrikli araçta devlerin yarışı - 11

VOLKSWAGEN

Alman otomobil devi Volkswagen, 2030 itibarıyla Avrupa’daki araç satışlarının yüzde 70’inin tamamen elektrikli olacağını açıkladı.

Elektrikli araçta devlerin yarışı - 12

OPEL

Stellantis bünyesinde üretim gerçekleştiren Alman otomobil şirketi Opel, 2028 yılına kadar Avrupa'daki otomobillerinde içten yanmalı motor kullanmayı bırakacağını ve tamamen elektrikli araç üretimine geçmeyi hedeflediğini belirtti.

Elektrikli araçta devlerin yarışı - 13

JAGUAR LAND ROVER

Jaguar Land Rover, lüks otomobil markası Jaguar'ın 2025 yılından itibaren tamamen elektrikli araç üretir hale getirilmesinin planlandığını duyurdu.

Elektrikli araçta devlerin yarışı - 14

FİAT

Fiat, 2025-2030 yılları arasında üreteceği araçları tamamen elektrikli olarak üretmeyi planladığını belirtti.

Elektrikli araçta devlerin yarışı - 15

RENAULT

Renault Grubu, 2025 yılında yüzde 65’in üzerinde elektrikli ve elektrik destekli araç, 2030’da ise yüzde 90’a varan elektrikli araç filosu sunmayı hedeflediğini açıkladı.

Elektrikli araçta devlerin yarışı - 16

MİNİ

Alman devi BMW bünyesinde olan Mini, marka otomobillerin tamamının 2030'da yüzde 100 elektrikli olmasını hedeflediği açıklandı.

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