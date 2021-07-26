Elektrikli araçta devlerin yarışı

Sektörün en büyük markaları karbon emisyonundaki fosil yakıt payını sıfırlamak amacıyla AB yasaları ve Paris iklim anlaşması kapsamında elektrikli araç yatırımlarını her geçen gün artırırken açıkladıkları tarihlerle beraber otomotiv sektörü tamamen elektrikli hale gelmeye her geçen gün daha fazla yaklaşıyor.

İşte elektrikli araç yarışındaki son durum ve şirketlerin açıkladıkları tarihler...