Elektrikli otomobiller, 2027’de fosil yakıtla çalışanlardan daha ucuz olacak

Finansal analiz platformu BloombergNef'in tahminlerine göre elektrikli otomobiller ve kamyonetler, 2027 yılına kadar geleneksel ve fosil yakıtla çalışan araçlardan daha ucuz olacak. Aynı zamanda, pil üretiminin maliyetinin azalması ve hükümetlerin iklim değişikliğine yönelik daha sıkı emisyon düzenlemeleri, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlara olan talebin hızla artmasını sağlayacak. Uzmanlar, şu anda orta büyüklükte bir elektrikli otomobilin vergi öncesi perakende fiyatının 33 bin 300 euro (yaklaşık 334 bin 344 lira), benzinli benzer bir otomobilin fiyatını ise 18 bin 600 euro (yaklaşık 186 bin 750 lira) olarak baz aldı. Ancak, uzmanlar 2026'da her ikisinin de yaklaşık 19 bin euroya (yaklaşık 190 bin 800 lira) mal olacağını ve ilerleyen yıllarda elktrikli araçların daha da ucuzlayacağını tahmin ediyor.

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ntv.com.tr 10.05.2021 - 11:02

BloombergNEF'in tahminlerine göre, 2026 yılına kadar elektrikli sedanlar ve SUV'lar gibi daha büyük araçlar, benzinli ve dizel modeller kadar ucuza üretilecek. 2027 yılında ise bu araçlar, geleneksel yakıtlarla çalışan benzerlerinden daha ucuz olacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR ADIM Fosil yakıtla çalışan araçlardan elektrikli olanlara geçmek, dünyanın iklim değişikliği ile mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

BloombergNEF’in bildirdiğine göre, elektrikli araçlar için pil üretmenin düşen maliyeti ile otomobil şirketlerindeki artan fabrikalarındaki özel üretim hatları ile birleştiğinde, elektrikli araçları üretmek herhangi bir devlet sübvansiyonundan önce bile önümüzdeki altı yıl içinde onları geleneksel otomobillerden ortalama olarak daha ucuz hale getirecek.





Araştırmada şu anda orta büyüklükte bir elektrikli otomobilin mevcut vergi öncesi perakende fiyatı 33 bin 300 euro (yaklaşık 334 bin 344 lira), benzinli benzer bir otomobilin fiyatı ise 18 bin 600 euro (yaklaşık 186 bin 750 lira) olarak baz alındı. Uzmanlar 2026'da her ikisinin de yaklaşık 19 bin euroya (yaklaşık 190 bin 800 lira) mal olacağı tahmin ediliyor.

2030'a kadar, aynı elektrikli otomobilin vergiden önce 16 bin 300 euroya (yaklaşık 164 bin lira) mal olacağı tahmin edilirken, benzinli otomobil ise 19 bin 900 euroya (yaklaşık 200 bin) mal olacak.

Bununla birlikte, çalışmanın maliyet paritesi için zaman çizelgesi, diğer tahminlere göre daha ihtiyatlı. Daha önce yatırım bankası UBS de elektrikli otomobillerin 2024 yılına kadar aynı maliyete sahip olacağını öngörmüştü. Ancak, uzmanlar, pillerin maliyetinin önümüzdeki yıllarda da düşmeye devam edeceği konusunda hemfikir.





PİL FİYATLARININ MALİYETİNİN DÜŞMESİ HİBRİT ARAÇLARIN ÇEKİCİLİĞİNİ ORTADAN KALDIRACAK Avrupa'da daha temiz ulaşım için kampanya yürüten Brüksel merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Transport & Environment tarafından yaptırılan yeni çalışma, yeni pil fiyatlarının 2020 ile 2030 arasında kilovat saat başına yüzde 58 ile 58 dolar düşeceğini öngörüyor.

Batarya maliyetlerinin kWh başına 100 doların altına düşürülmesi, tamamen elektrikli araçların daha fazla kullanılmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor ve bir bataryayı geleneksel bir motorla birleştiren hibrit elektrikli araçların mali çekiciliğini büyük ölçüde ortadan kaldıracak.



Öte yandan, elektrikli araç satışları 2020'de özellikle AB ve Çin'de patladı, ancak çevre kampanyacıları, hükümetleri daha fazla sürücüyü geçiş yapmaya teşvik etmek için daha sıkı emisyon düzenlemeleri uygulamaya çağırıyor.



İngiltere hükümeti, 2030'dan itibaren yeni fosil yakıtlı araçların satışını yasaklamayı planlarken, Avrupalı ​​şirketler AB'yi blokta yeni yanmalı motorlu araçların satışı için 2035'i bitiş tarihi olarak belirlemeye çağırdı.