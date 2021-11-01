Elon Musk BM'ye meydan okudu: Açlık sorunu bitecekse Tesla’daki hissemi hemen satacağım

AÇLIKTAN ÖLECEK 42 MİLYON İNSAN VAR

Beasley, özellikle dünyanın en zengin iki insanı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk'a atıfta bulunarak, "Dünyada, onlara hemen ulaşamazsak kelimenin tam anlamıyla ölecek 42 milyon insan var. Onlara yardım etmemiz için 6 milyar dolar gerekiyor. Bu karmaşık bir hesaplama değil" diye konuşmuştu.