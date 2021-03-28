Elon Musk büyük tartışma yaratan tweet'lerini sildi

Öte yandan, şu anda dünyanın en değerli şirketi konumunda 2 trilyon dolar piyasa değeri ile Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco yer alıyor.

Forbes’in verilerine göre ise Tesla'nın değeri ise 600 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.

Gelir noktasında değerlendirildiğinde de Tesla’nın dünyanın en büyüğü olması için kat etmesi gereken uzun bir yol olduğu görülüyor. ABD’li perakende mağaza zinci Walmart Inc, geçen yıl 559 milyar dolar gelir bildirerek zirveye yerleşti. Tesla ise aynı dönemde yalnızca 31, 5 milyar dolar gelir açıkladı.