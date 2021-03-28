Elon Musk büyük tartışma yaratan tweet'lerini sildi

ntv.com.tr 28.03.2021 - 11:04
Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, iddialı paylaşımlarıyla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.
“WholeMarsBlog” adlı takipçisine yanıt veren milyarder iş insanı , "Tesla'nın en büyük şirket olma ihtimali yüzde 0'dan fazla. Birkaç ay içerisinde gerçekleşmesi muhtemel” ifadelerini kullandı.
49 yaşındaki girişimcinin iddialı tweeti büyük bir tartışma yarattı, ancak Musk kısa bir süre sonra paylaşımlarını sildi.
Öte yandan, şu anda dünyanın en değerli şirketi konumunda 2 trilyon dolar piyasa değeri ile Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco yer alıyor.
Forbes’in verilerine göre ise Tesla'nın değeri ise 600 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.
Öte yandan, Tesla CEO’su , Bitcoin kullanılarak Tesla marka araçların satın alınabileceğini açıklamıştı.
Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla ödemelerinde kullanılan Bitcoin başka bir para birimine dönüştürülmeyecek, Bitcoin olarak kullanılacak” dedi.
Ayrıca, geçtiğimiz ay Tesla 1,5 milyar dolar değerinde bitcoin aldığını ve yakında bitcoin cinsinden ödeme kabul edeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Bitcoin sert biçimde yükselmişti.