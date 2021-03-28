Elon Musk büyük tartışma yaratan tweet'lerini sildi

Elon Musk, Tesla’nın "dünyanın en büyük şirketi" olacağını öne süren bir paylaşım yaptı. Ancak, Twitter'daki paylaşımları ile piyasalarda sık sık dalgalanmalara milyarder girişimci, yaptığı paylaşımları kısa bir süre sonra sildi. Öte yandan Musk, geçtiğimiz günlerde Bitcoin kullanılarak Tesla marka araçların satın alınabileceğini açıklamıştı.

ntv.com.tr 28.03.2021 - 11:04

Elon Musk büyük tartışma yaratan tweet'lerini sildi - 1

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, iddialı paylaşımlarıyla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Elon Musk büyük tartışma yaratan tweet'lerini sildi - 2

"BİRKAÇ AY İÇİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR"

“WholeMarsBlog” adlı takipçisine yanıt veren milyarder iş insanı , "Tesla'nın en büyük şirket olma ihtimali yüzde 0'dan fazla.  Birkaç ay içerisinde gerçekleşmesi muhtemel” ifadelerini kullandı.

Elon Musk büyük tartışma yaratan tweet'lerini sildi - 3

49 yaşındaki girişimcinin iddialı tweeti büyük bir tartışma yarattı, ancak Musk kısa bir süre sonra paylaşımlarını sildi.

Elon Musk büyük tartışma yaratan tweet'lerini sildi - 4

"TESLA DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ OLABİLİR Mİ?"

Öte yandan, şu anda dünyanın en değerli şirketi konumunda 2 trilyon dolar piyasa değeri ile Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco yer alıyor. 

Elon Musk büyük tartışma yaratan tweet'lerini sildi - 5

Forbes’in verilerine göre ise Tesla'nın değeri ise 600 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.

Elon Musk büyük tartışma yaratan tweet'lerini sildi - 6
Gelir noktasında değerlendirildiğinde de Tesla’nın dünyanın en büyüğü olması için kat etmesi gereken uzun bir yol olduğu görülüyor. ABD’li perakende mağaza zinci  Walmart Inc, geçen yıl 559 milyar dolar gelir bildirerek zirveye yerleşti. Tesla ise aynı dönemde  yalnızca 31, 5 milyar dolar gelir açıkladı.
Elon Musk büyük tartışma yaratan tweet'lerini sildi - 7

OTOMOBİLLERİN BITCOİN İLE ALINABİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, Tesla CEO’su , Bitcoin kullanılarak Tesla marka araçların satın alınabileceğini açıklamıştı. 

Elon Musk büyük tartışma yaratan tweet'lerini sildi - 8

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla ödemelerinde kullanılan Bitcoin başka bir para birimine dönüştürülmeyecek, Bitcoin olarak kullanılacak” dedi.

Ayrıca, geçtiğimiz ay Tesla 1,5 milyar dolar değerinde bitcoin aldığını ve yakında bitcoin cinsinden ödeme kabul edeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Bitcoin sert biçimde yükselmişti.

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