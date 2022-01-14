Elon Musk, insanların başarılı olmasını engelleyen 50 bilişsel ön yargıyı açıkladı

6. Halo etkisi: Bir kişiyi olumlu bir özelliğe sahip olarak görürseniz, bu olumlu izlenim diğer özelliklerine de yansıyacaktır. (Bu aynı zamanda olumsuz özellikler için de geçerlidir).

7. Ahlaki şans: Olumlu bir sonuç nedeniyle daha iyi bir ahlaki durum oluşur; daha kötü ahlaki durum, olumsuz bir sonuç nedeniyle olur.

8. Yanlış uzlaşı: Gerçekte olduğundan daha fazla insanın bizimle aynı fikirde olduğuna inanıyoruz.

9. Bilginin laneti: Bir şeyi bildiğimizde, herkesin de onu bildiğini varsayıyoruz.

10. Spot ışığı etkisi: İnsanların davranışlarımıza ve görünüşümüze ne kadar dikkat ettiğini abartıyoruz.