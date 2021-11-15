Elon Musk, sosyalist senatör Bernie Sanders’ın adil vergi isteğiyle alay etti: Daha fazla hisse satmamı ister misin?

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD’li senatör Bernie Sanders'ın milyarderler vergisi ile ilgili bir paylaşımı ile, "Hala hayatta olduğunu unutup duruyorum. Daha fazla hisse satmamı ister misin?" yanıtı vererek alay etti. Twitter'da hisselerini satmak için düzenlediği anketle gündemden düşmeyen Tesla ve SpaceX'in CEO'su, milyarderler vergisine olan tepkisini sık sık dile getiriyor.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 15.11.2021 - 12:37

Elon Musk, sosyalist senatör Bernie Sanders’ın adil vergi isteğiyle alay etti: Daha fazla hisse satmamı ister misin? - 1

ABD’nin Vermont senatörü olan 80 yaşındaki Sanders, Twitter hesabından “Aşırı zenginlerin vergilerini adil bir şekilde ödemelerini talep etmeliyiz. Nokta” paylaşımını yaptı. 

Elon Musk, sosyalist senatör Bernie Sanders’ın adil vergi isteğiyle alay etti: Daha fazla hisse satmamı ister misin? - 2

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI

Bununla birlikte, Tesla ve SpaceX’in CEO’su, 271 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen kişisel bir servete sahip. Bu da onu bazılarına göre, tarihteki  gelmiş geçmiş en zengin kişi yapıyor.

Elon Musk, sosyalist senatör Bernie Sanders’ın adil vergi isteğiyle alay etti: Daha fazla hisse satmamı ister misin? - 3

"DAHA FAZLA HİSSE SATMAMI İSTER MİSİN?"

50 yaşındaki Musk, Sanders’a, “Senin yaşadığını unutup duruyorum. Daha fazla hisse satmamı ister misin, Bernie? Sadece söyle…”  yanıtını verdi.

Elon Musk, sosyalist senatör Bernie Sanders’ın adil vergi isteğiyle alay etti: Daha fazla hisse satmamı ister misin? - 4

"KÖTÜ NİYETLİ ERKEKLERİ ÖDÜLLENDİRMEYİN"

Musk’ın yanıta Sanders’tan hemen yanıt gelmedi. Ancak, Sanders’ın eski bir çalışanı ve işçi hakları aktivisti olan  Melissa Byrne, "Millet, Tesla'yı satın almayı bırakın. Kötü niyetli erkekleri ödüllendirmeyin” paylaşımını yaptı.

Elon Musk, sosyalist senatör Bernie Sanders’ın adil vergi isteğiyle alay etti: Daha fazla hisse satmamı ister misin? - 5

Öte yandan Musk, Twitter’da bir anket düzenlemesinin ardından  geçen hafta Tesla'daki yaklaşık 7 milyar dolar değerindeki  hisselerini satmıştı.

Elon Musk, sosyalist senatör Bernie Sanders’ın adil vergi isteğiyle alay etti: Daha fazla hisse satmamı ister misin? - 6

MUSK'IN HİSSE SENETLERİ SATMAYA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

New York'taki Roosevelt Investment Group'ta kıdemli portföy yöneticisi olan Jason Benowitz, Reuters'e yaptığı açıklamadai "Musk, aksi takdirde vadesi dolacak milyarlarca dolar değerinde milyonlarca opsiyona sahip olduğundan  hisse satışlarının devam etmesini bekliyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Elon Musk, sosyalist senatör Bernie Sanders’ın adil vergi isteğiyle alay etti: Daha fazla hisse satmamı ister misin? - 7

TWITTER'DA ANKET YAPMIŞTI

İki hafta önce Musk, Kongre'de Demokratlar tarafından önerilen bir "milyarder vergisi"  konusuna değinmek için iki hafta önce Twitter’da bir anket düzenledi ve şu açıklamayı yaptı:

Elon Musk, sosyalist senatör Bernie Sanders’ın adil vergi isteğiyle alay etti: Daha fazla hisse satmamı ister misin? - 8

"Dikkat edin, hiçbir yerden nakit maaş veya ikramiye almıyorum. Sadece hisse senedim var, dolayısıyla vergileri şahsen ödememin tek yolu hisse senedi satmak.”

Elon Musk, sosyalist senatör Bernie Sanders’ın adil vergi isteğiyle alay etti: Daha fazla hisse satmamı ister misin? - 9

BARNIE SANDERS HAKKINDA

ABD’nin Vermont eyaleti senatörü Bernand  "Bernie" Sanders, 2016 ve 2020 yıllarında düzenlenen ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti'nin aday adayları arasında yer aldı, ancak ön seçimleri Hillary Cliton ve Joe Biden’a karşı kaybetti.

Elon Musk, sosyalist senatör Bernie Sanders’ın adil vergi isteğiyle alay etti: Daha fazla hisse satmamı ister misin? - 10

Sosyalist olduğunu belirten Sanders, işçi haklarının geliştirmesi ve ekonomik eşitsizlik hakkında yaptığı eleştirilerle gündeme geliyor.

Elon Musk, sosyalist senatör Bernie Sanders’ın adil vergi isteğiyle alay etti: Daha fazla hisse satmamı ister misin? - 11

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