Elon Musk'ın serveti 335 milyar dolara ulaştı: Buffett'ı üçe katladı, Güney Afrika'nın milli gelirini aştı

BİR İNSANIN SERVETİNDEKİ EN BÜYÜK ARTIŞ

Tesla hisseleri, Mart ve Mayıs aylarındaki düşüşlere rağmen, yılın başından bu yana yüzde 65,6 arttı. Geçen hafta, Hertz'in 100 bin Tesla sipariş ettiği haberinin ardından şirketin hisselerinde meydana gelen yüzde 13'lük bir sıçrama ise Musk'ın servetine 36 milyar dolar daha ekledi. Bloomberg'in bildirdiğine göre tarihte ilk kez bir insanın serveti tek günde bu kadar büyük bir artış gördü.