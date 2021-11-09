Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmak istemesinin ardındaki gerçek ne?

Haberler - ntv.com.tr 09.11.2021 - 11:58 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 12:32
Dünyanın en zengin insanı, hafta sonu 62,7 milyon Twitter takipçisine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini sordu. “Son zamanlarda vergiden kaçınmanın bir yolu olan gerçekleşmemiş kazançlardan çok şey yapıldı, bu yüzden Tesla hissemin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum” diye tweet attı. Musk, ayrıca sonuçlar hangisini gösterirse göstersin takipçilerinin isteğine uyacağı konusunda söz verdi.
Katılımcıların yüzde 58’i Musk’ın hisselerini satması yönünde, yüzde 42’si ise satmaması yönünde oy kullandı.
Ancak, finans uzmanları anketin sonuçları ne olursa olsun, Musk’ın bu çeyrekte milyonlarca hisse satmaya başlayacağını öne sürdü. Nedeni ise 15 milyar doları aşan vergi faturası.
Musk, 2012 yılında bir tazminat planının parçası olarak Tesla tarafından çeşitli seçeneklerle ödüllendirildi. Ayrıca, maaş veya nakit ikramiye almadığı için kişisel servetnin bir bölümü Tesla'nın hisse fiyatındaki kazançlardan geliyor.
2012’deki anlaşma, hisse başına 6,24 dolarlık bir kullanım fiyatıyla 22,8 milyon hisse içindi. Tesla hisseleri, geçen Cuma günü bin 222, 09 dolardan kapandı, bu da Tesla hisselerihdeki kazancının 28 milyar doların biraz altında olduğu anlamına geliyor.
Bununla birlikte Tesla, yakın zamanda Musk'ın hisselerini teminat olarak kullanarak kredi aldığını ve satışlarla birlikte Musk'ın bu kredi yükümlülüklerinin bir kısmını geri ödemek isteyebileceğini açıkladı.
Ancak, Musk'ın Tesla hisselerini satın alma veya satma hakkı gelecek yıl sona eriyor ve iş insanının Tesla hisselerinden gelen gelirini kullanabilmesi için kazanç üzerinden gelir vergisini ödemesi gerekiyor.
Bu kapsamda Musk’ın en üst gelir seviyesinden, yani yüzde 37 artı yüzde 3,8 net yatırım vergisi üzerinden vergilendirilmesi bekleniyor. Ayrıca, gelir California’da vergi mükellefi olduğu süre boyunca kazanıldığı için eyaletteki yüzde 13,3'lük en yüksek vergi oranını da ödemek zorunda kalacak.
Böylelikle birleşik, eyalet ve federal vergi oranı toplamda yüzde 54,’ü bulacak. . Dolayısıyla, mevcut fiyatla seçeneklerinin toplam vergi faturası 15 milyar dolar olacak.
Diğer taraftan Musk, vergi faturasının boyutunu doğrulamadı. Ancak, attığı bir tweette, “Dikkat edin, hiçbir yerden nakit maaş veya ikramiye almıyorum. Sadece hisse senedim var, dolayısıyla vergileri şahsen ödememin tek yolu hisse senedi satmak” açıklamasını yaptı.
Öte yandan, CEO'ların hisse senedi satmak için sınırlı imkanları bulunduğundan ve Musk muhtemelen satışları en az iki çeyrekte kademelendirmek isteyeceğinden, analistler ve vergi uzmanları, Musk’ın 2021'in dördüncü çeyreğinde satışa başlamasını bekliyorlardı.
Elbette Musk, şu anda 200 milyar doları aşan Tesla hisselerine karşı daha fazla borç alabilir. Yine de, nakit borçlanma için borç verenlere 92 milyon hisse rehin verdi. Musk, bu tür değişken hisselere karşı borçlanma hakkında soru sorulduğunda, “Hisse senetleri her zaman yükselmez, aynı zamanda düşer” demişti.