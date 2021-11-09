Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmak istemesinin ardındaki gerçek ne?

TWİTTER'DA ANKET YAPMIŞTI

Dünyanın en zengin insanı, hafta sonu 62,7 milyon Twitter takipçisine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini sordu. “Son zamanlarda vergiden kaçınmanın bir yolu olan gerçekleşmemiş kazançlardan çok şey yapıldı, bu yüzden Tesla hissemin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum” diye tweet attı. Musk, ayrıca sonuçlar hangisini gösterirse göstersin takipçilerinin isteğine uyacağı konusunda söz verdi.