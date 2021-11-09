Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmak istemesinin ardındaki gerçek ne?

318 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir anket yapmış ve takipçilerine Tesla'nın hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmayacağını sormuştu. Ancak, ekonomistler sosyal medyadaki anketin sonuçlarının bir anlam ifade etmediğini, Musk'ın önümüzdeki aylarda Tesla hisselerini hali hazırda satmak zorunda olduğunu açıkladı. Buna göre, Musk'ın Tesla hisselerini satın alma veya satma hakkı gelecek yıl sona eriyor ve 15 milyar dolarlık dev bir gelir vergisi borcuyla karşı karşıya bulunuyor.

Haberler - ntv.com.tr 09.11.2021 - 11:58 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 12:32

Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmak istemesinin ardındaki gerçek ne? - 1

CEO'su , önümüzdeki aylarda hisse senedi opsiyonlarında 15 milyar dolardan fazla bir vergi faturasıyla karşı karşıya kalacak. Yani 50 yaşındaki milyarder iş insanı bu yıl Tesla hisselerini Twitter oylamasından bağımsız olarak büyük olasılıkla satacak.

Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmak istemesinin ardındaki gerçek ne? - 2

TWİTTER'DA ANKET YAPMIŞTI

Dünyanın en zengin insanı, hafta sonu 62,7 milyon Twitter takipçisine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini sordu. “Son zamanlarda vergiden kaçınmanın bir yolu olan gerçekleşmemiş kazançlardan çok şey yapıldı, bu yüzden Tesla hissemin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum” diye tweet attı. Musk, ayrıca sonuçlar hangisini gösterirse göstersin takipçilerinin isteğine uyacağı konusunda söz verdi.

Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmak istemesinin ardındaki gerçek ne? - 3

Katılımcıların yüzde 58’i Musk’ın hisselerini satması yönünde, yüzde 42’si ise satmaması yönünde oy kullandı. 

Ancak, finans uzmanları anketin sonuçları ne olursa olsun, Musk’ın bu çeyrekte milyonlarca hisse satmaya başlayacağını öne sürdü. Nedeni ise 15 milyar doları aşan vergi faturası.

Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmak istemesinin ardındaki gerçek ne? - 4

Musk, 2012 yılında bir tazminat planının parçası olarak Tesla tarafından çeşitli seçeneklerle ödüllendirildi. Ayrıca, maaş veya nakit ikramiye almadığı için kişisel servetnin bir bölümü Tesla'nın hisse fiyatındaki kazançlardan geliyor. 

Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmak istemesinin ardındaki gerçek ne? - 5

TESLA'DAN KAZANCI YAKLAŞIK 28 MİLYAR DOLAR

2012’deki anlaşma, hisse başına 6,24 dolarlık bir kullanım fiyatıyla 22,8 milyon hisse içindi. Tesla hisseleri, geçen Cuma günü bin 222, 09 dolardan kapandı, bu da Tesla hisselerihdeki kazancının 28 milyar doların biraz altında olduğu anlamına geliyor.

Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmak istemesinin ardındaki gerçek ne? - 6

Bununla birlikte Tesla, yakın zamanda Musk'ın hisselerini teminat olarak kullanarak kredi aldığını ve satışlarla birlikte Musk'ın bu kredi yükümlülüklerinin bir kısmını geri ödemek isteyebileceğini açıkladı.

Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmak istemesinin ardındaki gerçek ne? - 7

TESLA HİSSELERİNİ SATMA HAKKI GELECEK YIL SONA ERİYOR

Ancak, Musk'ın Tesla hisselerini satın alma veya satma hakkı gelecek yıl sona eriyor ve iş insanının Tesla hisselerinden gelen gelirini kullanabilmesi için kazanç üzerinden gelir vergisini ödemesi gerekiyor. 

Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmak istemesinin ardındaki gerçek ne? - 8

Bu kapsamda Musk’ın en üst gelir seviyesinden, yani yüzde 37 artı yüzde 3,8 net yatırım vergisi üzerinden vergilendirilmesi bekleniyor. Ayrıca, gelir California’da vergi mükellefi olduğu süre boyunca kazanıldığı için eyaletteki yüzde 13,3'lük en yüksek vergi oranını da ödemek zorunda kalacak.

Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmak istemesinin ardındaki gerçek ne? - 9

Böylelikle birleşik, eyalet ve federal vergi oranı toplamda yüzde 54,’ü bulacak. . Dolayısıyla, mevcut fiyatla seçeneklerinin toplam vergi faturası 15 milyar dolar olacak.

Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmak istemesinin ardındaki gerçek ne? - 10

Diğer taraftan Musk, vergi faturasının boyutunu doğrulamadı. Ancak, attığı bir tweette, “Dikkat edin, hiçbir yerden nakit maaş veya ikramiye almıyorum. Sadece hisse senedim var, dolayısıyla vergileri şahsen ödememin tek yolu hisse senedi satmak” açıklamasını yaptı. 

Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmak istemesinin ardındaki gerçek ne? - 11

ANALİSTLERİ ŞAŞIRTTI

Öte yandan, CEO'ların hisse senedi satmak için sınırlı imkanları bulunduğundan  ve Musk muhtemelen satışları en az iki çeyrekte kademelendirmek isteyeceğinden, analistler ve vergi uzmanları, Musk’ın 2021'in dördüncü çeyreğinde satışa başlamasını bekliyorlardı.

Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmak istemesinin ardındaki gerçek ne? - 12

Elbette Musk, şu anda 200 milyar doları aşan Tesla hisselerine karşı daha fazla borç alabilir. Yine de, nakit borçlanma için borç verenlere 92 milyon hisse rehin verdi. Musk, bu tür değişken hisselere karşı borçlanma hakkında soru sorulduğunda, “Hisse senetleri her zaman yükselmez, aynı zamanda düşer” demişti.

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