Emekli banka maaş promosyon kampanyaları Haziran 2025: En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?
Emekli promosyon kampanyalarından yararlanarak maaşlarını taşımak isteyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, güncel kampanyalara göre hareket ediyor. Özel ve kamu bankaları promosyon tutarlarında güncelleme yaparken nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra emeklilere özel ek avantajlar sağlanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi, Denizbank gibi bankalar promosyon kampanyalarını duyurdu. Maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emekliler promosyondan yararlanabilecek. Peki Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, Haziran ayı emekli banka promosyonu kampanyaları…
Emekli maaşı taşıma işlemleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve şubeler üzerinden gerçekleştirebiliyor. Promosyon ödemesi sona eren emekliler ise yeni kampanyaları yakından takip ediyor. Emekli banka promosyonu ödemeleri, maaş tutarına göre değişkenlik gösteriyor. Emekli aylığı 20 bin lira olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi maaşını en düşük emekli maaşından alan emeklilere göre daha fazla promosyon ödemesi alıyor. Birçok banka promosyon ödemelerini güncelledi. Promosyon kampanyasında nakit ödemeler yoğun ilgi görüyor. Peki Emekli banka promosyonları 2025 ne kadar? İşte, güncel promosyon tutarları…