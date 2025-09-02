Emekli banka promosyonları (Eylül 2025): En yüksek ve en düşük promosyon veren bankalar listesi güncel

Emeklilere banka promosyon ödemeleri, kamu ve özel olmak üzere tüm bankalarda devam ediyor. Promosyon tutarları ise bankalar arasında farklılık gösteriyor. Emeklinin 1000 TL ile 20.000 TL üzeri olan maaşlarına göre tutar da artıyor. Ayrıca nakit promosyonlara da ek promosyon ödemeleri gerçekleştiriliyor. Emeklinin, vereceği otomatik fatura talimatları, kredi kartı başvurusu ya da sigorta poliçeleri gibi kriterlere de ek promosyonlar söz konusu oluyor. Eylül emekli bana promosyon tutarları...

Emekli maaşını herhangi bir bankaya taşıyarak o bankadan 3 yıl süre ile maaşını alacağını garanti etmesi üzerine promosyon ödemesi gündeme geliyor. Emekli maaşı tutarlarına göre promosyon ödeme miktarı da değişiyor. Emekli promosyonları nakit ve peşin olarak ödeniyor. Akbank, Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank, İş Bankası, Yapı Kredi gibi kamu ve özel bankaların sunduğu emekli banka promosyonları...

EYLÜL EMEKLİ PROMOSYONLARI

Yapı Kredi: 12.250 ila 27.000 TL toplam banka promosyonu 

İş Bankası: 15.000 TL'ye 9 bine varan ek promosyonlarla 24.000 TL toplam promosyon

Garanti: 15.000 TL nakit promosyona ek 10.00 TL'ye varan bonus ödemeler

Ziraat Bankası: 12.000 TL promosyon

Kuveyt Türk: 10.000 ila 24.000 arası toplam promosyon

Vakıfbank: 10.000 ila 12.000 arası emekli banka promosyonu

Türkiye Finans: 12.000 ila 26.000 TL'ye kadar toplam promosyon ödemesi

Denizbank: 17.000 TL ile 27.000 TL toplam banka promosyonu

Halkbank: 8.000 ila 12.000 TL arası banka promsoyonu

TEB: 14.000 ila 21.000 TL toplam promosyon ödemesi

İNG: 16.250 TL ile 25.000 TL arasında toplam emekli promosyonu

Akbank: 6.250 TL ile 15.000 TL tutarları arasında promosyon

EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR?

Emekli maaşından faydalananların tahsil ettiği banka promosyonları; belirli zaman aralığında aynı bankadan maaşını alma sözü verenlere, karşılığında ödenen nakit ek ücrettir.

Her bankada tutar değişir. 10 bin TL - 20 bin TL ve üzeri maaşlarda promosyon tutarları artar veya azalır. Nakit promosyona ek olarak ödül ya da ek promosyonlar söz konusu olur.

