Emekli banka promosyonları (Eylül 2025): En yüksek ve en düşük promosyon veren bankalar listesi güncel
Emeklilere banka promosyon ödemeleri, kamu ve özel olmak üzere tüm bankalarda devam ediyor. Promosyon tutarları ise bankalar arasında farklılık gösteriyor. Emeklinin 1000 TL ile 20.000 TL üzeri olan maaşlarına göre tutar da artıyor. Ayrıca nakit promosyonlara da ek promosyon ödemeleri gerçekleştiriliyor. Emeklinin, vereceği otomatik fatura talimatları, kredi kartı başvurusu ya da sigorta poliçeleri gibi kriterlere de ek promosyonlar söz konusu oluyor. Eylül emekli bana promosyon tutarları...
Emekli maaşını herhangi bir bankaya taşıyarak o bankadan 3 yıl süre ile maaşını alacağını garanti etmesi üzerine promosyon ödemesi gündeme geliyor. Emekli maaşı tutarlarına göre promosyon ödeme miktarı da değişiyor. Emekli promosyonları nakit ve peşin olarak ödeniyor. Akbank, Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank, İş Bankası, Yapı Kredi gibi kamu ve özel bankaların sunduğu emekli banka promosyonları...