Emekli banka promosyonları (Eylül 2025): En yüksek ve en düşük promosyon veren bankalar listesi güncel

Emekli maaşını herhangi bir bankaya taşıyarak o bankadan 3 yıl süre ile maaşını alacağını garanti etmesi üzerine promosyon ödemesi gündeme geliyor. Emekli maaşı tutarlarına göre promosyon ödeme miktarı da değişiyor. Emekli promosyonları nakit ve peşin olarak ödeniyor. Akbank, Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank, İş Bankası, Yapı Kredi gibi kamu ve özel bankaların sunduğu emekli banka promosyonları...