Emekli banka promosyonları güncellendi: 2025 hangi banka ne kadar nakit promosyon veriyor?

Emekli promosyon ödemeleri için bankalar yeni fırsatlarını müşterilerine duyurmaya devam ediyor. Emekli maaşlarına gelen %16.67’lik zammın ardından Temmuz ayında birçok banka promosyon ödemelerinde değişikliğe gitti. Bankalar nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra ek ödemelerle promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emekliler promosyon ödemelerinden yararlanıyor. Güncellenen promosyon ödemelerinin ardından SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri en yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. Peki En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte, emekli promosyon tutarları…

Emekli banka promosyonları güncellendi: 2025 hangi banka ne kadar nakit promosyon veriyor? - 1

Emekli maaşını taşıyanlar veya yeni emekli olanlar banka promosyonlarından yararlanabiliyor. Promosyondan yararlanabilmek için şubelerden, internet bankacılığından, mobil bankacılık uygulamalarından veya telefon bankacılığından yararlanılabiliyor. Promosyon ödemeleri maaşlara göre değişkenlik gösteriyor. Bankalar maaş aralıklarına göre promosyonlarını belirliyor. Promosyonlar, emekli maaşı alınan hesaplara doğrudan aktarılıyor. Promosyon ödemelerinde özel ve kamu bankaları fırsatlarını duyurdu. En yüksek promosyon ödemeleri 27 bin liraya kadar ulaştı. Peki Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, promosyon ödemeleri…

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Emekli banka promosyonları güncellendi: 2025 hangi banka ne kadar nakit promosyon veriyor? - 2

EMEKLİ PROMOSYONLARI 2025 GÜNCELLENDİ


Emekli banka promosyon tutarları güncellenirken en yüksek promosyon 27 bin liraya kadar ulaştı. Kamu bankaları ve özel bankalar promosyon tutarlarını duyurdu.

Akbank’ta promosyon ödemeleri 17 bin 500 liraya kadar ulaşırken maaşını İş Bankası’ndan alma sözü veren emeklilere ise 21 bin liraya kadar ödeme yapılıyor.

Emekli banka promosyonları güncellendi: 2025 hangi banka ne kadar nakit promosyon veriyor? - 3

Garanti Bankası emeklilere 15 bin lira promosyon ödemesi yaparken 6 bin liraya kadar ek bonus fırsatı sağlıyor.

ING Bank’ta promosyon tutarı en yüksek 25 bin liraya kadar uzanıyor. Yapı Kredi’de ise 27 bin liraya kadar SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine promosyon yatırılıyor.

Emekli banka promosyonları güncellendi: 2025 hangi banka ne kadar nakit promosyon veriyor? - 4

Albaraka Türk 25 bin lira, Denizbank ise 20 bin liraya kadar promosyon imkanı tanıyor. Emekliler maaşlarını taşımak istedikleri bankaların güncel promosyon tutarlarına resmi internet sayfaları üzerinden ulaşabilir.

Hatırlatma: Yukarıda verilen promosyon tutarları bankaların en üst verdiği limit üzerinden hazırlanmıştır. Promosyon ödemeleri, maaş tutarlarına göre farklılık gösteriyor.

Emekli banka promosyonları güncellendi: 2025 hangi banka ne kadar nakit promosyon veriyor? - 5

Emekli maaşını taşımak isteyenler bankanın mobil uygulaması üzerinden veya şubeler aracılığıyla kısa sürede maaşlarını farklı bankaya taşıyabilir. Mecutta emekli maaşı taahhüdü olmayanlar maaş taşıma işlemlerini hemen gerçekleştirebilir. Emekli maaşı banka değişikliği işlemi yaklaşık olarak 1 veya 2 gün içerisinde yapılabilir.

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