Emekli banka promosyonları güncellendi: 2025 hangi banka ne kadar nakit promosyon veriyor?
Emekli promosyon ödemeleri için bankalar yeni fırsatlarını müşterilerine duyurmaya devam ediyor. Emekli maaşlarına gelen %16.67’lik zammın ardından Temmuz ayında birçok banka promosyon ödemelerinde değişikliğe gitti. Bankalar nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra ek ödemelerle promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emekliler promosyon ödemelerinden yararlanıyor. Güncellenen promosyon ödemelerinin ardından SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri en yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. Peki En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte, emekli promosyon tutarları…
Emekli maaşını taşıyanlar veya yeni emekli olanlar banka promosyonlarından yararlanabiliyor. Promosyondan yararlanabilmek için şubelerden, internet bankacılığından, mobil bankacılık uygulamalarından veya telefon bankacılığından yararlanılabiliyor. Promosyon ödemeleri maaşlara göre değişkenlik gösteriyor. Bankalar maaş aralıklarına göre promosyonlarını belirliyor. Promosyonlar, emekli maaşı alınan hesaplara doğrudan aktarılıyor. Promosyon ödemelerinde özel ve kamu bankaları fırsatlarını duyurdu. En yüksek promosyon ödemeleri 27 bin liraya kadar ulaştı. Peki Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, promosyon ödemeleri…