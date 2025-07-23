Emekli banka promosyonları güncellendi: 2025 hangi banka ne kadar nakit promosyon veriyor?

Emekli maaşını taşıyanlar veya yeni emekli olanlar banka promosyonlarından yararlanabiliyor. Promosyondan yararlanabilmek için şubelerden, internet bankacılığından, mobil bankacılık uygulamalarından veya telefon bankacılığından yararlanılabiliyor. Promosyon ödemeleri maaşlara göre değişkenlik gösteriyor. Bankalar maaş aralıklarına göre promosyonlarını belirliyor. Promosyonlar, emekli maaşı alınan hesaplara doğrudan aktarılıyor. Promosyon ödemelerinde özel ve kamu bankaları fırsatlarını duyurdu. En yüksek promosyon ödemeleri 27 bin liraya kadar ulaştı. Peki Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, promosyon ödemeleri…