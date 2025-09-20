Emekli banka promosyonlarında tutarlar değişti! Eylül 2025 emekli promosyonları ne kadar oldu?

Bankaların emeklilere sunduğu promosyon ödemelerinde tutarlar güncellendi. Kamu ve özel bankaların tamamı farklı tutarlarda promosyon kampanyası düzenliyor. Kampanyadaki tutarlar, emekli maaşının miktarına göre şekilleniyor. Ayrıca nakit promosyonlara ek olarak ödül veya ek promosyon fırsatı sunuluyor. Ziraat Bankası, Garanti, Vakıfbank, Denizbank, İş Bankası Akbank gibi tüm bankaların güncel emekli promosyonu kampanyaları yenilendi.

Emekli banka promosyonları için düzenlenen kampanyalar her ay güncelleniyor. Emekli aylığını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren ilgililer, maaşlarına göre belirli tutarlarda promosyon ödemesi tahsil ediyor. Promosyon ödemeleri 10 bin ila 20 bin üzeri maaş skalasına göre değişiklik gösteriyor. Hak sahipleri ayrıca her fatura talimatına da ek ödül kazanıyor. Eylül emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte, en yüksek promosyon veren bankalar...

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYALARI

Ziraat Bankası

3 yıllık peşin promosyonu 12.000 TL'ye kadar ödeniyor.

Yapıkredi

10 bin TL'ye kadar: 15.250 TL
10 bin - 14 bin 999 TL'ye: 21.000 TL
15 bin - 19 bin 999 TL'ye: 25.500 TL
20 bin ve üzerine: 30.000 TL toplam promosyon veriliyor.

İş Bankası

10 bin TL'ye kadar: 15.250 TL
10 bin - 14 bin 999 TL'ye: 19.000 TL
15 bin - 19 bin 999 TL'ye: 21.500 TL
20 bin ve üzerine: 24.000 TL

Türkiye Finans

9 bin 999 TL'ye kadar: 15.500 TL
10 bin - 14 bin 999 TL'ye: 21.000 TL
15 bin - 19 bin 999 TL'ye: 24.500 TL
20 bin ve üzerine: 29.500 TL

Kuveyt Türk

10 bin TL'ye kadar: 10.000 TL
10 bin - 15 bin TL'ye: 16.000 TL
15 bin - 20 bin TL'ye: 20.000 TL
20 bin ve üzerine: 24.000 TL

Garanti

10 bin TL'ye kadar: 6.250 TL
10 bin - 15 bin TL'ye: 10.000 TL
15 bin - 20 bin TL'ye: 12.500 TL
20 bin ve üzerine: 15.000 TL

Vakıfbank

10 bin TL'ye kadar: 5.000 TL
10 bin - 15 bin TL'ye: 8.000 TL
15 bin - 20 bin TL'ye: 10.000 TL
20 bin ve üzerine: 12.000 TL

Halkbank

10 bin - 14 bin 999 TL'ye kadar: 8.000 TL
15 bin - 19 bin 999 TL'ye: 10:000 TL
20 bin ve üzerine: 12.000 TL

ING

9 bin 999 TL'ye kadar: 19.250 TL
10 bin - 14 bin 999 TL'ye: 23.000 TL
15 bin - 19 bin 999 TL'ye: 25.500 TL
20 bin ve üzerine: 28.000 TL

Denizbank

9 bin 999 TL'ye kadar: 17.000 TL
10 bin - 14 bin 999 TL'ye: 21.000 TL
15 bin - 19 bin 999 TL'ye: 24.000 TL
20 bin ve üzerine: 27.000 TL

Akbank

9 bin 999 TL'ye kadar: 6.250 TL
10 bin - 14 bin 999 TL'ye: 10.000 TL
15 bin - 19 bin 999 TL'ye: 12.500 TL
20 bin ve üzerine: 15.000 TL

Albaraka

9 bin 999 TL'ye kadar: 15.9900 TL
10 bin - 14 bin 999 TL'ye: 19.800 TL
15 bin - 19 bin 999 TL'ye: 22.400 TL
20 bin ve üzerine: 25.000 TL

TEB

10 bin TL'ye kadar: 14.000 TL
10 bin - 15 bin TL'ye: 17.000 TL
15 bin - 20 bin TL'ye: 19.000 TL
20 bin ve üzerine: 21.000 TL

Şekerbank

9 bin 999 TL'ye kadar: 20.500 TL
10 bin - 14 bin 999 TL'ye: 23.500 TL
15 bin - 19 bin 999 TL'ye: 25.500 TL
20 bin ve üzerine: 27.500 TL


NOT: Bankaların promosyon tutarları toplam miktardır. İçerisinde nakit promosyonun yanı sıra ek ödül/ek promosyon tutarları da dahil edilmiştir.

