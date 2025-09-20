Emekli banka promosyonlarında tutarlar değişti! Eylül 2025 emekli promosyonları ne kadar oldu?

Garanti



10 bin TL'ye kadar: 6.250 TL

10 bin - 15 bin TL'ye: 10.000 TL

15 bin - 20 bin TL'ye: 12.500 TL

20 bin ve üzerine: 15.000 TL



Vakıfbank



10 bin TL'ye kadar: 5.000 TL

10 bin - 15 bin TL'ye: 8.000 TL

15 bin - 20 bin TL'ye: 10.000 TL

20 bin ve üzerine: 12.000 TL



Halkbank



10 bin - 14 bin 999 TL'ye kadar: 8.000 TL

15 bin - 19 bin 999 TL'ye: 10:000 TL

20 bin ve üzerine: 12.000 TL



ING



9 bin 999 TL'ye kadar: 19.250 TL

10 bin - 14 bin 999 TL'ye: 23.000 TL

15 bin - 19 bin 999 TL'ye: 25.500 TL

20 bin ve üzerine: 28.000 TL



Denizbank



9 bin 999 TL'ye kadar: 17.000 TL

10 bin - 14 bin 999 TL'ye: 21.000 TL

15 bin - 19 bin 999 TL'ye: 24.000 TL

20 bin ve üzerine: 27.000 TL