Emekli banka promosyonlarında tutarlar değişti! Eylül 2025 emekli promosyonları ne kadar oldu?
Bankaların emeklilere sunduğu promosyon ödemelerinde tutarlar güncellendi. Kamu ve özel bankaların tamamı farklı tutarlarda promosyon kampanyası düzenliyor. Kampanyadaki tutarlar, emekli maaşının miktarına göre şekilleniyor. Ayrıca nakit promosyonlara ek olarak ödül veya ek promosyon fırsatı sunuluyor. Ziraat Bankası, Garanti, Vakıfbank, Denizbank, İş Bankası Akbank gibi tüm bankaların güncel emekli promosyonu kampanyaları yenilendi.
Emekli banka promosyonları için düzenlenen kampanyalar her ay güncelleniyor. Emekli aylığını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren ilgililer, maaşlarına göre belirli tutarlarda promosyon ödemesi tahsil ediyor. Promosyon ödemeleri 10 bin ila 20 bin üzeri maaş skalasına göre değişiklik gösteriyor. Hak sahipleri ayrıca her fatura talimatına da ek ödül kazanıyor. Eylül emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte, en yüksek promosyon veren bankalar...