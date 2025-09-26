Emekli banka promosyonu 2025: Hangi banka, en yüksek ne kadar promosyon veriyor? 30 bin lira promosyon fırsatı

2025 emekli banka promosyon ücretleri her ay güncellenmeye devam ediyor. Yeni emekli olan veya bulunduğu bankada sözleşmesi sona eren ve emekli maaşlarını yeni bir bankaya taşımak için güncel promosyonlara göz atan emekliler, özel ve kamu bankalarının ne kadar promosyon verdiğini ve promosyon kampanyanlarını araştırıyor. 2025 ekim ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, bankalar tarafından güncellenen promosyon tutarları ile birlikte 30 bin liraya varan promosyon imkanları oluştu.