Emekli banka promosyonu 2025: Hangi banka, en yüksek ne kadar promosyon veriyor? 30 bin lira promosyon fırsatı

Emekli maaş promosyonlarında güncel tutarlar, ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte emekliler tarafından sorgulanıyor. Güncel emekli banka promosyonları, bankalardaki maaş sözleşmesi sona eren milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. 2025 eylül ayı itibarıyla emekli maaşı taahhüt süresi sona eren vatandaşlar, bankaların güncel promosyon tutarlarını araştırmaya başladı. Bazı bankaların emekli maaşı banka promosyonları 30 bin liraya kadar yükselirken birçok bankada ek promosyon fırsatları yer alıyor. Vatandaşlar ek ödemelerle birlikte 30 bin lira promosyon fırsatı kazanma şansı yakalayabiliyor. Peki, hangi banka, en yüksek ne kadar promosyon veriyor? İşte 2025 güncel emekli banka promosyonları.

2025 emekli banka promosyon ücretleri her ay güncellenmeye devam ediyor. Yeni emekli olan veya bulunduğu bankada sözleşmesi sona eren ve emekli maaşlarını yeni bir bankaya taşımak için güncel promosyonlara göz atan emekliler, özel ve kamu bankalarının ne kadar promosyon verdiğini ve promosyon kampanyanlarını araştırıyor. 2025 ekim ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, bankalar tarafından güncellenen promosyon tutarları ile birlikte 30 bin liraya varan promosyon imkanları oluştu.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bazı bankalarda emekliye promosyon tutarına ek ödemelerle birlikte 30 bin lira ödeme yapılıyor. Birçok banka ise son açıkladığı emekli maaşı promosyonlarıyla güncel tutarlarını duyurdu.

İşte 2025 güncel emekli banka promosyon ödemeleri;

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

İş Bankası müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan emekli promosyon fırsatları yer almaya başladı.

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan kişilere özel 15.000 TL’ ye varan nakit promosyon, 9.000 TL’ye varan ek promosyon fırsatları yer alıyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını VakıfBank’tan almaya başlayanlar için 1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

İNG EMEKLİ PROMOSYON

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz.

Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatı yer alıyor.

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON

İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL’ye varan nakit promosyon, hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ve QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 100’er TL den toplamda yıllık 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL’ye varan emeklilik ödülü yer alıyor.

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYON

Emeklilere 29.500 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül Türkiye Finans’ta! ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Maaşınızı Türkiye Finans’a taşıyarak, 29.500 TL’ye varan nakit promosyon ve bonus ile birlikte Türkiye Finans’a davet ettiğiniz emekli yakınınız için nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.​​

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

19 Eylül 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekliler 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

Denizbank'ta emeklilere 27.000 TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı.

Emekli maaşınızı DenizBank‘tan alan veya taşıyan tüm emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı yer alıyor.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

1 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan emekliler 15.600 TL'ye varan promosyon ve 9.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı.

