Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: 4A, 4B, 4C En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar

Kamu ve özel bankalar, Şubat ayı içerisinde emekli maaşını taşıyan emeklilere ödeyeceği güncel promosyon kampanyalarını duyurdu. Emekli aylıklarını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma taahhüdü veren emekliler, promosyonun yanı sıra bankaların duyurduğu ek kampanyalardan yararlanabiliyor. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşını taşıyabilecekleri en hesaplı bankaları araştırıyor. Emekli maaş tutarına göre bankaların ödeyeceği promosyon tutarları değişiklik gösterebiliyor. 4A, 4B ve 4C emeklilerine ödenen promosyonlar 20 bin lirayı geçiyor. İşte, Şubat 2025 emekli banka promosyonları…

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: 4A, 4B, 4C En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar - 1

Ocak ayında emekli aylıklarına gelen %15,75’lik zammın ardından bankalar promosyon ödemelerini güncelledi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankaların promosyon ödemelerinin tavan ve tabanlarını belirlemesi için yeni temaslarda bulunması beklenirken Şubat ayında güncel promosyon tutarları belli oldu. TEB, Ing Bank, Akbank, Garanti, İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank ve Denizbank promosyon tutarlarını duyurdu. Emekli maaşını daha önce taşıyan ve promosyondan yararlanan emekliler ise maaşını tekrar taşımak istediklerinde maaş alınan ayların dışında kalan miktarı iade ederek, taahhüdü bozabilir. Peki İşte, en yüksek emekli promosyonu ödemesi yapan bankalar…

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: 4A, 4B, 4C En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar - 2

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ

Devlet bankaları ve özel bankalar, Ocak ayında emekli maaşlarına gelen zammın ardından promosyon kampanyalarını güncelledi. Birçok banka promosyon kampanyasının başvuru tarihini Şubat ayının sonu olarak belirledi. Maaşlarını taşımak isteyen SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-kur emekliler, bankaların şubelerinden, telefon bankacılığı aracılığıyla veya mobil bankacılıkla maaşlarını taşıyabilir.

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: 4A, 4B, 4C En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar - 3

2025 ŞUBAT VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.

Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, VakıfBank Emekli Troy logolu Bankomat Kart ve VakıfBank Emekli Troy logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerden aylık kart bazında (Banka kartı ve Kredi Kartı ayrı ayrı olmak üzere) 500 TL, yıllık toplamda 6.000 TL; her iki kart kullanıldığında ise aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacaktır.

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: 4A, 4B, 4C En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar - 4

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI 

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.” ifadeleri kullanıldı.Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: 4A, 4B, 4C En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar - 5

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI

Maaşını 3 yıl boyunca Banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.10 bin lira ile 15 bin lira arasında olanlar 8 bin lira promosyon, 15-20 bin lira arasında olanlar 10 bin lira promosyon ve 20 bin lira üzerinde olanlar 12 bin lira promosyon kampanyasından yararlanabilir.

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: 4A, 4B, 4C En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar - 6

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU DETAYLARI

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL​20.000 TL ve üzeri maaş a​lanlar ​12.000 TL

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: 4A, 4B, 4C En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar - 7

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: 4A, 4B, 4C En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar - 8

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Kasım – 30 Kasım 2024​ tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: 4A, 4B, 4C En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar - 9

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON 2025

1 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: 4A, 4B, 4C En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar - 10

QNB EMEKLİ PROMOSYON 2025

15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik fırsatı sunuyor.

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: 4A, 4B, 4C En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar - 11

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

Emekli maaşını DenizBank‘tan alanlar 20.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler.

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: 4A, 4B, 4C En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar - 12

ING BANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varannakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

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