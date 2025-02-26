Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025: 4A, 4B, 4C En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar
Kamu ve özel bankalar, Şubat ayı içerisinde emekli maaşını taşıyan emeklilere ödeyeceği güncel promosyon kampanyalarını duyurdu. Emekli aylıklarını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma taahhüdü veren emekliler, promosyonun yanı sıra bankaların duyurduğu ek kampanyalardan yararlanabiliyor. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşını taşıyabilecekleri en hesaplı bankaları araştırıyor. Emekli maaş tutarına göre bankaların ödeyeceği promosyon tutarları değişiklik gösterebiliyor. 4A, 4B ve 4C emeklilerine ödenen promosyonlar 20 bin lirayı geçiyor. İşte, Şubat 2025 emekli banka promosyonları…
Ocak ayında emekli aylıklarına gelen %15,75’lik zammın ardından bankalar promosyon ödemelerini güncelledi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankaların promosyon ödemelerinin tavan ve tabanlarını belirlemesi için yeni temaslarda bulunması beklenirken Şubat ayında güncel promosyon tutarları belli oldu. TEB, Ing Bank, Akbank, Garanti, İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank ve Denizbank promosyon tutarlarını duyurdu. Emekli maaşını daha önce taşıyan ve promosyondan yararlanan emekliler ise maaşını tekrar taşımak istediklerinde maaş alınan ayların dışında kalan miktarı iade ederek, taahhüdü bozabilir. Peki İşte, en yüksek emekli promosyonu ödemesi yapan bankalar…