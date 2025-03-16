Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025 Mart güncellendi: En yüksek promosyon ödeyen bankalar hangileri?

YAPI KREDİ EMEKLİ BANKA PROMOSYONU MART 2025

Yapı Kredi 1 Mart 2025 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını kendi bankalarından alma sözü veren emeklilere 20 bin TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.



Yapılan açıklamada “ Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.



Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.