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Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025 Mart güncellendi: En yüksek promosyon ödeyen bankalar hangileri?

Mart ayıyla birlikte emekli banka promosyonu kampanyaları da güncellenmeye başladı. Emekli aylıklarını kendilerine taşıyanlara bankalar ek fırsatlar sunmaya devam ediyor. Maaş bandına göre emeklilere yapılan ödemeler farklılık gösteriyor. Daha önce Şubat ayında bazı bankalar yeni tutarlarını duyururken, Mart ayında da benzer şekilde promosyon tutarları güncellendi. Yeni güncellenen tutarlarla birlikte emekli promosyonları 20 bin lira seviyesini aştı. Peki Mart ayı hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, yeni emekli banka promosyonu kampanyaları

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025 Mart güncellendi: En yüksek promosyon ödeyen bankalar hangileri? - 1

Emekli maaşı taşıma işlemleri, bankalara göre farklı yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor. Banka şubeleri aracılığıyla, e-Devlet üzerinden, mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığıyla emekli aylıkları taşınabiliyor. Şubat ayında kamu ve özel bankalar, yeni emekli promosyonu kampanyalarını duyurmuştu. Mart ayında ise bazı bankalar, promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. Promosyon kampanyalarının güncellemesiyle birlikte emeklilerin eline geçecek nakit promosyon ödemeleri de değişti. Peki En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte, güncellenen promosyon kampanyaları…

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025 Mart güncellendi: En yüksek promosyon ödeyen bankalar hangileri? - 2

YAPI KREDİ EMEKLİ BANKA PROMOSYONU MART 2025

Yapı Kredi 1 Mart 2025 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını kendi bankalarından alma sözü veren emeklilere 20 bin TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada “ Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025 Mart güncellendi: En yüksek promosyon ödeyen bankalar hangileri? - 3

ING BANK’TAN 25 BİN LİRAYA KADAR PROMOSYON KAMPANYASI

ING’den yapılan açıklamada ise SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.” ifadeleri yer aldı. Yeni emekli olacaklar ve EYT ile emekli olmaya hak kazananlarda promosyonlardan yararlanabilecek.

Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025 Mart güncellendi: En yüksek promosyon ödeyen bankalar hangileri? - 4

TEB BANKA PROMOSYONU ÖDEMESİNİ 21 BİN LİRAYA YÜKSELTTİ

Türk Ekonomi Bankası (TEB) resmi internet sitesinde yer alan bilgide “ Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz. “ ifadelerini kullandı.

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