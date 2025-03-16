Emekli banka promosyonu kampanyaları 2025 Mart güncellendi: En yüksek promosyon ödeyen bankalar hangileri?
Mart ayıyla birlikte emekli banka promosyonu kampanyaları da güncellenmeye başladı. Emekli aylıklarını kendilerine taşıyanlara bankalar ek fırsatlar sunmaya devam ediyor. Maaş bandına göre emeklilere yapılan ödemeler farklılık gösteriyor. Daha önce Şubat ayında bazı bankalar yeni tutarlarını duyururken, Mart ayında da benzer şekilde promosyon tutarları güncellendi. Yeni güncellenen tutarlarla birlikte emekli promosyonları 20 bin lira seviyesini aştı. Peki Mart ayı hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, yeni emekli banka promosyonu kampanyaları
Emekli maaşı taşıma işlemleri, bankalara göre farklı yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor. Banka şubeleri aracılığıyla, e-Devlet üzerinden, mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığıyla emekli aylıkları taşınabiliyor. Şubat ayında kamu ve özel bankalar, yeni emekli promosyonu kampanyalarını duyurmuştu. Mart ayında ise bazı bankalar, promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. Promosyon kampanyalarının güncellemesiyle birlikte emeklilerin eline geçecek nakit promosyon ödemeleri de değişti. Peki En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte, güncellenen promosyon kampanyaları…