Emekli banka promosyonu kampanyaları Şubat 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Ay başında birçok özel banka ve kamu bankası güncel promosyon tutarlarını duyurmuştu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü verdiklerinde promosyon kampanyalarından yararlanabiliyor. Ek gelir oluşturmak isteyen emekliler ise en yüksek promosyon veren bankaları tercih ediyor. Emekli aylığı taşıma işlemleri, banka şubelerinden veya internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK ve bankalar arasında yeni promosyon protokolü imzalanmasına yönelik çalışma yapıldığı birçok kaynakta iddia edildi. Peki Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, Şubat 2025 en yüksek promosyon veren bankalar…
Emekli banka promosyonu kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Özel ve kamu bankaları, promosyon ödemelerine yönelik çalışmalarını tek tek duyuruyor. Yapı Kredi, TEB, Garanti Bankası, Denizbank, ING Bank, Şekerbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank promosyon ödemesi detayları belli oldu. Promosyon ödemeleri, bankalara göre farklılık gösteriyor. SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş aralıkları da promosyon ödemelerinde etkili oluyor. Maaşını taşıyan, emekli promosyonu kampanyasından yararlanan ancak 3 yıl taahhüdünü yerine getirmeyen emekliler, cayma bedeli ödeyerek maaşlarını yeni bankaya taşıyabilirler. Peki en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte, emekli banka promosyonu güncel kampanyalar…