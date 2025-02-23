Emekli banka promosyonu kampanyaları Şubat 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Ay başında birçok özel banka ve kamu bankası güncel promosyon tutarlarını duyurmuştu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü verdiklerinde promosyon kampanyalarından yararlanabiliyor. Ek gelir oluşturmak isteyen emekliler ise en yüksek promosyon veren bankaları tercih ediyor. Emekli aylığı taşıma işlemleri, banka şubelerinden veya internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK ve bankalar arasında yeni promosyon protokolü imzalanmasına yönelik çalışma yapıldığı birçok kaynakta iddia edildi. Peki Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, Şubat 2025 en yüksek promosyon veren bankalar…

Emekli banka promosyonu kampanyaları Şubat 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? - 1

Emekli banka promosyonu kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Özel ve kamu bankaları, promosyon ödemelerine yönelik çalışmalarını tek tek duyuruyor. Yapı Kredi, TEB, Garanti Bankası, Denizbank, ING Bank, Şekerbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank promosyon ödemesi detayları belli oldu. Promosyon ödemeleri, bankalara göre farklılık gösteriyor. SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş aralıkları da promosyon ödemelerinde etkili oluyor. Maaşını taşıyan, emekli promosyonu kampanyasından yararlanan ancak 3 yıl taahhüdünü yerine getirmeyen emekliler, cayma bedeli ödeyerek maaşlarını yeni bankaya taşıyabilirler. Peki en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte, emekli banka promosyonu güncel kampanyalar…

NTVPARA HABERLERİ

Emekli banka promosyonu kampanyaları Şubat 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? - 2

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Emekli promosyonu ödemeleri, bankaların politikalarına göre değişkenlik gösteriyor. 2025 Şubat ayı itibarıyla en yüksek emekli promosyonu 21.000 liraya kadar ulaşıyor. Mart ayında SGK ve bankalar arasında banka promosyonu ödemelerinin güncellenmesine ilişkin masaya oturulması bekleniyor. Ancak bu konu hakkında resmi bir girişim bulunmuyor.

Emekli banka promosyonu kampanyaları Şubat 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? - 3

KAMU BANKALARI PROMOSYON ÖDEMELERİ 2025 NE KADAR? (GÜNCEL) 

Ziraat Bankası: Bankadan yapılan açıklamada “ Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.” ifadeleri kullanıldı.

Halkbank: Maaşı 10 bin lira ile 15 bin lira arasında olanlar 8 bin lira promosyon, 15-20 bin lira arasında olanlar 10 bin lira promosyon ve 20 bin lira üzerinde olanlar 12 bin lira promosyon kampanyasından yararlanabilir.

Vakıfbank: 10 bin lira ve üzeri olanlar 5.000 lira, maaşı 10-15 bin lira arasında olanlar 8 bin lira, maaşı 15-20 bin lira arasında olanlar 10.000 lira ve 20.000 liradan fazla olanlar ise 12.000 lira promosyon alabilirler.

Emekli banka promosyonu kampanyaları Şubat 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? - 4

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL​

20.000 TL ve üzeri maaş a​lanlar ​12.000 TL

Emekli banka promosyonu kampanyaları Şubat 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? - 5

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

Maaşını 3 yıl boyunca Şekerbank’tan alma taahüdü veren emeklilere ödeme yapılacak tutarlar aşağıdadır;

0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;

10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;

15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;

20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

Emekli banka promosyonu kampanyaları Şubat 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? - 6

ING BANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

“Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir. Kampanya 1 Şubat - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.”

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.

Emekli banka promosyonu kampanyaları Şubat 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? - 7

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

“Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.”

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekli banka promosyonu kampanyaları Şubat 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? - 8

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 28 Şubat 2025’tir. Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır. Garanti Bankası emekli promosyon tutarları, maaş aralığına göre değişebilmektedir. Şubeye gitmeden Garanti BBVA Mobil uygulaması aracılığıyla veya şubelerden promosyon ödemelerine ilişkin detaylara ulaşılabilir. 

Emekli banka promosyonu kampanyaları Şubat 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? - 9

TEB EMEKLİ BANKA PROMOSYONU KAMPANYASI 

Bankadan yapılan açıklamada “ Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.” ifadeleri yer aldı.

0-10.000 TL 5.000 TL 9.000 TL 14.000 TL

10.000-15.000 TL 8.000 TL 9.000 TL 17.000 TL

15.000 TL ve 20.000 TL 10.000 TL 9.000 TL 19.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 9.000 TL 21.000 TL

Emekli banka promosyonu kampanyaları Şubat 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? - 10

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

1 Şubat 2025 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenler 20.000 TL’ye kadar promsyon ödemesinden yararlanabilirler.

“Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.”

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