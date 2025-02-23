Emekli banka promosyonu kampanyaları Şubat 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

KAMU BANKALARI PROMOSYON ÖDEMELERİ 2025 NE KADAR? (GÜNCEL)

Ziraat Bankası: Bankadan yapılan açıklamada “ Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.” ifadeleri kullanıldı.



Halkbank: Maaşı 10 bin lira ile 15 bin lira arasında olanlar 8 bin lira promosyon, 15-20 bin lira arasında olanlar 10 bin lira promosyon ve 20 bin lira üzerinde olanlar 12 bin lira promosyon kampanyasından yararlanabilir.



Vakıfbank: 10 bin lira ve üzeri olanlar 5.000 lira, maaşı 10-15 bin lira arasında olanlar 8 bin lira, maaşı 15-20 bin lira arasında olanlar 10.000 lira ve 20.000 liradan fazla olanlar ise 12.000 lira promosyon alabilirler.