Emekli banka promosyonu tutarları 2025: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli maaşı promosyonu ne kadar?
Emekli promosyon ödemeleri bankalar tarafından, ödemeden faydalanacak emeklinin ücretine göre belirleniyor. Bankalarca emeklilere sağlanan promosyon ödemeleri, ek prim ödeneğidir. Emekli promosyon tutarları bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Ödemeden faydalananlar ''Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?'' sorusuna yanıt arıyor.
Emekli promosyonu ödemesi yapan bankalara arasında; Ziraat, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu bankaları da yer alıyor. Her biri ayrı promosyon kampanyası sunuyor. SGK emeklilerine sunulan promosyon ödemelerinden yararlanmak için emekli maaşını bir süre söz konusu bankadan almayı taahhüt etmek koşulu aranıyor. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli promosyon tutarları...