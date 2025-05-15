Emekli banka promosyonu tutarları 2025: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli maaşı promosyonu ne kadar?

Emekli promosyon ödemeleri bankalar tarafından, ödemeden faydalanacak emeklinin ücretine göre belirleniyor. Bankalarca emeklilere sağlanan promosyon ödemeleri, ek prim ödeneğidir. Emekli promosyon tutarları bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Ödemeden faydalananlar ''Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?'' sorusuna yanıt arıyor.

Emekli banka promosyonu tutarları 2025: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? - 1

Emekli promosyonu ödemesi yapan bankalara arasında; Ziraat, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu bankaları da yer alıyor. Her biri ayrı promosyon kampanyası sunuyor. SGK emeklilerine sunulan promosyon ödemelerinden yararlanmak için emekli maaşını bir süre söz konusu bankadan almayı taahhüt etmek koşulu aranıyor. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli promosyon tutarları...

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli banka promosyonu tutarları 2025: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? - 2

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat'ten alan müşterilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Promosyon için başvurular; Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM'ler,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi'nden yapılabilir.

Emekli banka promosyonu tutarları 2025: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? - 3

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

Vakıfbank tarafından ödenen emekli promosyon tutarları 1 aylık emekli maaşı:

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL'dir.

Başvurular VakıfBank şubesinden, VakıfBank yurt içi ATM cihazlarından ya da VakıfBank Mobil üzerinden yapılabiliyor.

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Vakıfbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılır.

Emekli banka promosyonu tutarları 2025: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? - 4

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

Brüt maaş tutarı: 10.000 TL - 14.999,99 TL / Promosyon tutarı: 8.000 TL

Brüt maaş tutarı: 15.000 TL - 19.999,99 TL / Promosyon tutarı: 10.000 TL

Brüt maaş tutarı: 20.000 TL ve üzeri / Promosyon tutarı: 12.000 TL

Ayrıca SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altında olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabiliyor.

Halkbank promosyon başvurusu için Halkbank Mobil, İnternet Şubesi ve Şubelere müraacat etmek yeterli.

DAHA FAZLA GÖSTER