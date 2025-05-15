Emekli banka promosyonu tutarları 2025: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli maaşı promosyonu ne kadar?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

Vakıfbank tarafından ödenen emekli promosyon tutarları 1 aylık emekli maaşı:



10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL'dir.



Başvurular VakıfBank şubesinden, VakıfBank yurt içi ATM cihazlarından ya da VakıfBank Mobil üzerinden yapılabiliyor.



Emekli maaşını 3 yıl boyunca Vakıfbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılır.