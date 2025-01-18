Emekli banka promosyonu sorgulama 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
Emekliye banka promosyon fırsatları, 2025 yılına girilmesiyle birlikte emeklilerin gündeminde yer almaya başladı. Yeni emekli olmaya hak kazanmış ya da emekli maaşını başka banka taşıyacak olan kişiler, bankalar tarafından güncellenen emekli promosyonlarını merak ediyor. Bazı özel bankalarda promosyon tutarı 21 bin liraya kadar yükseldi. Peki, emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
Emekliye banka promosyon ücretleri ocak ayı itibarıyla güncellendi. Hangi özel ve kamu bankasının ne kadar promosyon verdiği yeni emekli olan veya farklı bankaya maaşını taşıyacak yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2025 yılına girilmesiyle birlikte, bankalar tarafından güncellenen promosyon tutarları ile birlikte 21 bin liraya varan promosyon hakkı elde edilebilecek. Peki, emekli maaşı banka promosyon ücretleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?