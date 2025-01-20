Emekli banka promosyonu sorgulama ekranı 2025: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Promosyon tutarı 21 bin liraya yükseldi

Emekliye banka promosyon ücretleri ocak ayı itibarıyla güncellendi. Hangi özel ve kamu bankasının ne kadar promosyon verdiği yeni emekli olan veya farklı bankaya maaşını taşıyacak yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2025 yılına girilmesiyle birlikte, bankalar tarafından güncellenen promosyon tutarları ile birlikte 21 bin liraya varan promosyon hakkı elde edilebilecek. Peki, emekli maaşı banka promosyon ücretleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?