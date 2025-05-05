Emekli banka promosyonu sorgulama ekranı Mayıs 2025: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Mayıs ayı emekli banka promosyon ücretleri güncellendi. Yeni emekli olan veya emekli maaşlarını yeni bir bankaya taşımak için güncel promosyonlara göz atan emekliler, özel ve kamu bankalarının ne kadar promosyon verdiğini ve promosyon kampanyanlarını araştırıyor. 2025 mayıs ayına girilmesiyle birlikte, bankalar tarafından güncellenen promosyon tutarları ile birlikte 27 bin liraya varan promosyon fırsatı oluştu. Peki, emekliye en yüksek hangi banka promosyon veriyor?