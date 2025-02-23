Emekli bayram ikramiyeleri 2025 kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyeleri yüzde kaç zamlanacak? (Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması)

Mart ayına kısa bir zaman kala SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte diğer hak sahipleri bayram ikramiyesi zammına odaklandı. Emekli bayram ikramiyeleri, 2024 yılında %50 artışla 3.000 liraya ulaşmıştı. Emekliler yeni yılda %15,75 oranında zam alırken birçok sosyal ödeme de artış gösterdi. Emeklilerle beraber şampiyon sporcular, dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, güvenlik korucuları ve diğer birçok hak sahibi ikramiyelerden yararlanabilecek. Yeni yılda olası zam oranlarına göre emekli ikramiye zammı hesaplaması yapıldı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? İşte, emekli bayram ikramiyesi zammı son dakika gelişmeleri…

Emekli bayram ikramiyeleri 2025 kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyeleri yüzde kaç zamlanacak? (Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması) - 1

Emeklilerin ek gelir kaynaklarından birisi olan bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra birçok hak sahibi de yararlanıyor. Bayram ikramiyesi ödemesi, dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılıyor. Yılda iki kez ödenen ikramiyeler, ayrıca başvuru alınmadan emekli aylığının yattığı hesaplara aktarılıyor. Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bayram ikramiyesi zammına çevrildi. Yılda iki kez artan emekli aylıklarına yapılan zam oranı yüzde 15,75 olurken bayram ikramiyelerine ilişkin beklenti arttı. Peki Emekli bayram ikramiyesi yüzde kaç artacak? İşte, yapılan hesaplama…

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli bayram ikramiyeleri 2025 kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyeleri yüzde kaç zamlanacak? (Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması) - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 2025 NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri için ekonomi yönetimi tarafından  yeni bir çalışma yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacaklarını daha önce aktardı.

Emekli bayram ikramiyeleri 2025 kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyeleri yüzde kaç zamlanacak? (Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması) - 3

Gündemde emekli bayram ikramiyelerine gelecek zam oranının %20 ila %40 arasında olması beklentisi giderek arttı. Emekli ikramiyeleri, geçtiğimiz yüzde 50 zamlanarak 3.000 liraya yükseldi.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı aylıklarına 2025 yılının başında %15,75 oranında zam yapıldı. İkramiye artışının bu oranın altında olması beklenmiyor. 

Emekli bayram ikramiyeleri 2025 kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyeleri yüzde kaç zamlanacak? (Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması) - 4

Bayram ikramiyelerine %20 artış olması durumunda 3.600 lira, %25 artış yapılması durumunda 3.750 liraya yükselecek.

Zam oranının %30 seviyesinde olması halinde ise ikramiyeler 900 lira artacak ve 3.900 lira olacak. Özellikle zam beklentisinin yükseldiği %35 oranında bayram ikramiyesi, 4.000 lira sınırını aşacak ve 4.050 lira olacak. %40 zam durumunda ise emeklilerin alacağı ikramiyeler, 4.200 liraya yükselecek.

Emekli bayram ikramiyeleri 2025 kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyeleri yüzde kaç zamlanacak? (Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması) - 5

SADECE EMEKLİLER YARARLANMAYACAK

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinden sadece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanmayacak. Yaşlılık maaşı (65 yaş), vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlarda faydalanabiliyor. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlarda hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı’nda ikramiyelerden yararlanabilecek.

Emekli bayram ikramiyeleri 2025 kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyeleri yüzde kaç zamlanacak? (Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması) - 6

BAYRAM MART AYININ SONUNDA

Ramazan Bayramı tarihleri, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Ramazan Bayramı bu yıl geçtiğimiz yıla göre 10 gün erken kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı 30 Mart - 1 Nisan 2025 tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin ise bayramdan 1 hafta önce hesaplara geçmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyeleri 2025 kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyeleri yüzde kaç zamlanacak? (Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması) - 7

MAAŞ ALINAN BANKALARA AKTARILACAK

Emekli bayram ikramiyeleri için ayrıca emeklilerin veya diğer hak sahiplerinin başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, ikramiye sorgulama işlemleriyle birlikte ödemeleri kontrol edebilecek. İnternet bankacılığı, mobil bankacılık ve bankaların iletişim numaraları aracılığıya ikramiye ödemeleri kontrol edilebilir.

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