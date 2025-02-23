Emekli bayram ikramiyeleri 2025 kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyeleri yüzde kaç zamlanacak? (Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması)
Mart ayına kısa bir zaman kala SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte diğer hak sahipleri bayram ikramiyesi zammına odaklandı. Emekli bayram ikramiyeleri, 2024 yılında %50 artışla 3.000 liraya ulaşmıştı. Emekliler yeni yılda %15,75 oranında zam alırken birçok sosyal ödeme de artış gösterdi. Emeklilerle beraber şampiyon sporcular, dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, güvenlik korucuları ve diğer birçok hak sahibi ikramiyelerden yararlanabilecek. Yeni yılda olası zam oranlarına göre emekli ikramiye zammı hesaplaması yapıldı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? İşte, emekli bayram ikramiyesi zammı son dakika gelişmeleri…
Emeklilerin ek gelir kaynaklarından birisi olan bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra birçok hak sahibi de yararlanıyor. Bayram ikramiyesi ödemesi, dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılıyor. Yılda iki kez ödenen ikramiyeler, ayrıca başvuru alınmadan emekli aylığının yattığı hesaplara aktarılıyor. Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bayram ikramiyesi zammına çevrildi. Yılda iki kez artan emekli aylıklarına yapılan zam oranı yüzde 15,75 olurken bayram ikramiyelerine ilişkin beklenti arttı. Peki Emekli bayram ikramiyesi yüzde kaç artacak? İşte, yapılan hesaplama…