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Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ve farklar ne zaman yatacak? SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Emeklilerin merakla beklediği Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine ilişkin TBMM’de çalışmalar devam ederken farklar ayrı olarak yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi farkları Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ayrıca yatırılacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, SGK tarafından yapılan son dakika açıklaması…

Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ve farklar ne zaman yatacak? SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri - 1

2025 Ramazan Bayramı'na 8 gün kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerinin yapılacağı tarihlere çevrildi. Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 4 bin lira, toplamda 8 bin lira ikramiye alacak olan emekliler, ikramiye ödemelerinin Meclis'te yasalaşmasıyla birlikte bayram öncesi ödemelerini alacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi?

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Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ve farklar ne zaman yatacak? SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri - 2

SGK BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİNİ DUYURDU

Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi ödemeleri başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ödemeler tahsis numarasına göre gerçekleştirecek.

Bayram ikramiyeleri ilk etapta 3 bin lira olarak yatırılacak. Ardından ise bayram ikramiyesi tutarının yükselmesine yönelik kanun teklifi, Meclis’ten geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra fark tutarları ödemesi gerçekleştirecek.

Tahsis numarası 17,18,19 olanlar 24 Mart,

20,21,22 olanlar 25 Mart,

23,24,25,25,26 olanlar 26 Mart

Bağ-Kur (4b) kapmsaında aylık alanlara 27 Mart,

Emekli Sandığı 4c kapsamında olanlara ise 28 Mart tarihinde yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ve farklar ne zaman yatacak? SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri - 3

FARKLAR SONRA HESAPLARA YATIRILACAK

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma çıkınca askıya alınmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada bin liralık farkların kanun teklifinin yasalaştıktan sonra yatırılacağı aktarıldı. Farkların yatırılma tarihine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ve farklar ne zaman yatacak? SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri - 4

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.

Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ve farklar ne zaman yatacak? SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri - 5

İKRAMİYE ÖDEMELERİ TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri, ilk olarak 4(a) SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan başlıyor. Geçtiğimiz yıl ödemeler tahsis numarası 17 ve 18 olanlardan başlamış ve son olarak 23,24,25,26 olanlara yatırılmıştı.

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