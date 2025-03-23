Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ve farklar ne zaman yatacak? SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
Emeklilerin merakla beklediği Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine ilişkin TBMM’de çalışmalar devam ederken farklar ayrı olarak yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi farkları Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ayrıca yatırılacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, SGK tarafından yapılan son dakika açıklaması…
2025 Ramazan Bayramı'na 8 gün kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerinin yapılacağı tarihlere çevrildi. Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 4 bin lira, toplamda 8 bin lira ikramiye alacak olan emekliler, ikramiye ödemelerinin Meclis'te yasalaşmasıyla birlikte bayram öncesi ödemelerini alacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi?