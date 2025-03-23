Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ve farklar ne zaman yatacak? SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

SGK BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİNİ DUYURDU

Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi ödemeleri başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ödemeler tahsis numarasına göre gerçekleştirecek.



Bayram ikramiyeleri ilk etapta 3 bin lira olarak yatırılacak. Ardından ise bayram ikramiyesi tutarının yükselmesine yönelik kanun teklifi, Meclis’ten geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra fark tutarları ödemesi gerçekleştirecek.



Tahsis numarası 17,18,19 olanlar 24 Mart,



20,21,22 olanlar 25 Mart,



23,24,25,25,26 olanlar 26 Mart



Bağ-Kur (4b) kapmsaında aylık alanlara 27 Mart,



Emekli Sandığı 4c kapsamında olanlara ise 28 Mart tarihinde yatırılacak.